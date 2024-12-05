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Gürcistan'daki protesto gösterilerinde 'Ukrayna izleri' görüldü
Gürcistan'daki protesto gösterilerinde 'Ukrayna izleri' görüldü
Sputnik Türkiye
Başkent Tiflis'te devam eden muhalefet gösterilerinde, Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında çarpışan Gürcü Ulusal Lejyonu'nun bayrağını taşıyan bir kişi dikkat... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:30+0300
2024-12-05T14:30+0300
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Gürcistan muhalefeti destekçilerinin başkent Tiflis'te düzenlediği mitingde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan ve Donbass'ta savaşan Gürcistan Ulusal Lejyonu'nun bayrağı görüldü.İki ayağında da protez bulunan ve kamuflaj giyimli bir kişi, koltuk değneğiyle Gürcü muhalefetine destek için sokağa çıktı. Kişinin sırtına bağladığı bayraktan Ukrayna çatışmasında yer aldığı anlaşıldı.Söz konusu kişi, Sputnik muhabirinin sorusu üzerine Ukrayna'da Kiev'in safında savaştığını ve o sırada yaralandığını teyit etti.Gösterilere katılanlar arasında Gürcistan ve Ukrayna bayraklı apoletlerin bulunduğu kamuflajlar ve sırt çantaları taşıyan kişilerin de olduğu gözlerden kaçmadı.Gürcü Ulusal Lejyonu, Rusya'da terör örgütleri listesinde dahil edildi ve faaliyetleri yasaklandı.Lejyon, 2014 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi tarafından kurulmuştu.Gürcü Ulusal Lejyonu'ndaki paralı askerlerin Avrupa ülkelerinden seçildiği ve eğitimlerini Polonya'da aldıkları basına yansımıştı.
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ukrayna, tiflis, donbass, gürcü ulusal lejyonu, ukrayna silahlı kuvvetleri, gürcistan ulusal lejyonu, gürcistan, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, terör örgütü, terör örgütleri

Gürcistan'daki protesto gösterilerinde 'Ukrayna izleri' görüldü

14:30 05.12.2024
gürcü ulusal lejyonu
gürcü ulusal lejyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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Başkent Tiflis'te devam eden muhalefet gösterilerinde, Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında çarpışan Gürcü Ulusal Lejyonu'nun bayrağını taşıyan bir kişi dikkat çekti.
Gürcistan muhalefeti destekçilerinin başkent Tiflis'te düzenlediği mitingde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan ve Donbass'ta savaşan Gürcistan Ulusal Lejyonu'nun bayrağı görüldü.

İki ayağında da protez bulunan ve kamuflaj giyimli bir kişi, koltuk değneğiyle Gürcü muhalefetine destek için sokağa çıktı. Kişinin sırtına bağladığı bayraktan Ukrayna çatışmasında yer aldığı anlaşıldı.

Söz konusu kişi, Sputnik muhabirinin sorusu üzerine Ukrayna'da Kiev'in safında savaştığını ve o sırada yaralandığını teyit etti.

Gösterilere katılanlar arasında Gürcistan ve Ukrayna bayraklı apoletlerin bulunduğu kamuflajlar ve sırt çantaları taşıyan kişilerin de olduğu gözlerden kaçmadı.

Gürcü Ulusal Lejyonu, Rusya'da terör örgütleri listesinde dahil edildi ve faaliyetleri yasaklandı.

Lejyon, 2014 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi tarafından kurulmuştu.

Gürcü Ulusal Lejyonu'ndaki paralı askerlerin Avrupa ülkelerinden seçildiği ve eğitimlerini Polonya'da aldıkları basına yansımıştı.
Syrian opposition fighters drive a seized seized Syrian army armoured vehicle near the town of Khan Assubul, Syria, southwest of Aleppo, Sunday, Dec. 1, 2024. Syrian opposition insurgency launched a campaign on Wednesday with a two-pronged attack on Aleppo and the countryside around Idlib.(AP Photo/Ghaith Alsayed) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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