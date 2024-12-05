Gürcistan'daki protesto gösterilerinde 'Ukrayna izleri' görüldü

Gürcistan muhalefeti destekçilerinin başkent Tiflis'te düzenlediği mitingde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan ve Donbass'ta savaşan Gürcistan Ulusal Lejyonu'nun bayrağı görüldü.



İki ayağında da protez bulunan ve kamuflaj giyimli bir kişi, koltuk değneğiyle Gürcü muhalefetine destek için sokağa çıktı. Kişinin sırtına bağladığı bayraktan Ukrayna çatışmasında yer aldığı anlaşıldı.



Söz konusu kişi, Sputnik muhabirinin sorusu üzerine Ukrayna'da Kiev'in safında savaştığını ve o sırada yaralandığını teyit etti.



Gösterilere katılanlar arasında Gürcistan ve Ukrayna bayraklı apoletlerin bulunduğu kamuflajlar ve sırt çantaları taşıyan kişilerin de olduğu gözlerden kaçmadı.



Gürcü Ulusal Lejyonu, Rusya'da terör örgütleri listesinde dahil edildi ve faaliyetleri yasaklandı.



Lejyon, 2014 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi tarafından kurulmuştu.



Gürcü Ulusal Lejyonu'ndaki paralı askerlerin Avrupa ülkelerinden seçildiği ve eğitimlerini Polonya'da aldıkları basına yansımıştı.