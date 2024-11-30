https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/suriye-devlet-baskani-esad-toprak-butunlugumuzu-tum-teroristlere-karsi-savunmaya-devam-ediyoruz-1091021132.html

Suriye Devlet Başkanı Esad: Toprak bütünlüğümüzü tüm teröristlere karşı savunmaya devam ediyoruz

Suriye Devlet Başkanı Esad: Toprak bütünlüğümüzü tüm teröristlere karşı savunmaya devam ediyoruz

Sputnik Türkiye

Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünü... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T23:20+0300

2024-11-30T23:20+0300

2024-11-30T23:58+0300

dünya

suriye

suriye hükümeti

beşar esad

birleşik arap emirlikleri (bae)

muhammed bin zayed al nahyan

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Beşar Esad, ülkesinin 'tüm teröristler ve onların destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini' vurguladı.Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Esad ve BAE'li mevkidaşı Nahyan ile Suriye'deki son gelişmeleri ve bir dizi bölgesel meseleyi ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Suriye medyasında yer alan haberlere göre ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed'in görüşmes esanasında ülkesinin Suriye devletinin yanında olduğunu ve terörle mücadelede egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını tesis etmede Suriye'yi desteklediği bilgisine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/irak-basbakani-sudani-suriye-devlet-baskani-esad-ile-gorustu-suriye-ve-irakin-guvenligi-ortaktir-1091021298.html

suriye

birleşik arap emirlikleri (bae)

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