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Suriye Devlet Başkanı Esad: Toprak bütünlüğümüzü tüm teröristlere karşı savunmaya devam ediyoruz
Suriye Devlet Başkanı Esad: Toprak bütünlüğümüzü tüm teröristlere karşı savunmaya devam ediyoruz
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünü... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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suriye hükümeti
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muhammed bin zayed al nahyan
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Beşar Esad, ülkesinin 'tüm teröristler ve onların destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini' vurguladı.Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Esad ve BAE'li mevkidaşı Nahyan ile Suriye'deki son gelişmeleri ve bir dizi bölgesel meseleyi ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Suriye medyasında yer alan haberlere göre ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed'in görüşmes esanasında ülkesinin Suriye devletinin yanında olduğunu ve terörle mücadelede egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını tesis etmede Suriye'yi desteklediği bilgisine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/irak-basbakani-sudani-suriye-devlet-baskani-esad-ile-gorustu-suriye-ve-irakin-guvenligi-ortaktir-1091021298.html
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Suriye Devlet Başkanı Esad: Toprak bütünlüğümüzü tüm teröristlere karşı savunmaya devam ediyoruz

23:20 30.11.2024 (güncellendi: 23:58 30.11.2024)
© SputnikSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini ve dost ve müttefiklerinin yardımıyla teröristleri yok edebilecek güçte olduğunu söyledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Beşar Esad, ülkesinin 'tüm teröristler ve onların destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini' vurguladı.
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Esad ve BAE'li mevkidaşı Nahyan ile Suriye'deki son gelişmeleri ve bir dizi bölgesel meseleyi ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm teröristlere ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed'in görüşmes esanasında ülkesinin Suriye devletinin yanında olduğunu ve terörle mücadelede egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını tesis etmede Suriye'yi desteklediği bilgisine yer verdi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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