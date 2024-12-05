https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/pezeskiyanin-destek-aciklamasinin-ardindan-merak-edilenler-iranin-askeri-envanteri-ne-kadar-guclu-1091180952.html

Pezeşkiyan'ın destek açıklamasının ardından merak edilenler: 'İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?'

Pezeşkiyan'ın destek açıklamasının ardından merak edilenler: 'İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?'

Sputnik Türkiye

İran'ın Suriye'ye destek mesajlarının ardından İran'ın askeri envanterinin güncel durumu ve gücü merak konusu oldu. Askeri personel sayısı, kara, hava ve deniz... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T03:29+0300

2024-12-05T03:29+0300

2024-12-05T03:33+0300

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Suriye topraklarında yaşanan son gelişmelerle birlikte geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Pezeşkiyan, Suriye'ye terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.Global Fire Power (GFP) 2024 listesinde 145 ülke arasından yükselişte gösterilerek 14 sırada bulunan İran'ın askeri gücü merak ediliyor. İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?İran'ın savaşan güçleri toplu olarak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri bayrağı altında yönetiliyor ve üç ana hizmet kolunu kapsıyor. Bu üç ana kol, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı olarak ayrılıyor. Karargahı Tahran'da bulunan İran Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi ise 1979 olarak biliniyor. İran'ın envanteri ile ilgili veriler Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, GFP gibi kaynaklara dayanıyor ve tahmin olarak sunuluyor.Askeri personelTopçu Birlikleriİran topçu birlikleri şunlardan oluşuyor:Kara Kuvvetleriİran'ın kara kuvvetleri arasında şunlar yer alıyor:Füzeİran'ın, ülkenin düşmanlarına karşı kullanılabilecek büyük bir uzun menzilli silah cephaneliği bulunuyor.Dönemin ABD Merkez Komutanlığı başkanı General Kenneth McKenzie, 2022'de İran'ın balistik füze stoğunun '3 binden fazla2 olduğunu tahmin ettiğini söylemişti. İran'ın füze envanteri ise şunlardan oluşuyor:Uçakİran Hava Kuvvetleri toplamda 551 hava aracından oluşuyor, bunlar arasında:İnsansız Hava Araçları (İHA)Deniz Kuvvetleriİran ordusunun diğer birimleriyle kıyaslandığında boyut olarak nispeten mütevazı olan İran Donanması şu şekilde oluşuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/iran-disisleri-bakani-arakci-7-8-aralikta-iran-turkiye-ve-rusya-arasinda-astana-zirvesini-1091112953.html

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ortadoğu, iran, suriye, deniz kuvvetleri, iran donanması, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, envanter