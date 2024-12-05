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Pezeşkiyan'ın destek açıklamasının ardından merak edilenler: 'İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?'
Pezeşkiyan'ın destek açıklamasının ardından merak edilenler: 'İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?'
Sputnik Türkiye
İran'ın Suriye'ye destek mesajlarının ardından İran'ın askeri envanterinin güncel durumu ve gücü merak konusu oldu. Askeri personel sayısı, kara, hava ve deniz... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T03:29+0300
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Suriye topraklarında yaşanan son gelişmelerle birlikte geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Pezeşkiyan, Suriye'ye terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.Global Fire Power (GFP) 2024 listesinde 145 ülke arasından yükselişte gösterilerek 14 sırada bulunan İran'ın askeri gücü merak ediliyor. İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?İran'ın savaşan güçleri toplu olarak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri bayrağı altında yönetiliyor ve üç ana hizmet kolunu kapsıyor. Bu üç ana kol, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı olarak ayrılıyor. Karargahı Tahran'da bulunan İran Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi ise 1979 olarak biliniyor. İran'ın envanteri ile ilgili veriler Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, GFP gibi kaynaklara dayanıyor ve tahmin olarak sunuluyor.Askeri personelTopçu Birlikleriİran topçu birlikleri şunlardan oluşuyor:Kara Kuvvetleriİran'ın kara kuvvetleri arasında şunlar yer alıyor:Füzeİran'ın, ülkenin düşmanlarına karşı kullanılabilecek büyük bir uzun menzilli silah cephaneliği bulunuyor.Dönemin ABD Merkez Komutanlığı başkanı General Kenneth McKenzie, 2022'de İran'ın balistik füze stoğunun '3 binden fazla2 olduğunu tahmin ettiğini söylemişti. İran'ın füze envanteri ise şunlardan oluşuyor:Uçakİran Hava Kuvvetleri toplamda 551 hava aracından oluşuyor, bunlar arasında:İnsansız Hava Araçları (İHA)Deniz Kuvvetleriİran ordusunun diğer birimleriyle kıyaslandığında boyut olarak nispeten mütevazı olan İran Donanması şu şekilde oluşuyor:
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ortadoğu, iran, suriye, deniz kuvvetleri, iran donanması, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, envanter
ortadoğu, iran, suriye, deniz kuvvetleri, iran donanması, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, envanter

Pezeşkiyan'ın destek açıklamasının ardından merak edilenler: 'İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?'

03:29 05.12.2024 (güncellendi: 03:33 05.12.2024)
© AP Photo / Vahid SalemiIranian army members march during Army Day parade at a military base in northern Tehran, Iran, Wednesday, April 17, 2024. In the parade, President Ebrahim Raisi warned that the "tiniest invasion" by Israel would bring a "massive and harsh" response, as the region braces for potential Israeli retaliation after Iran's attack over the weekend. (AP Photo/Vahid Salemi)
Iranian army members march during Army Day parade at a military base in northern Tehran, Iran, Wednesday, April 17, 2024. In the parade, President Ebrahim Raisi warned that the tiniest invasion by Israel would bring a massive and harsh response, as the region braces for potential Israeli retaliation after Iran's attack over the weekend. (AP Photo/Vahid Salemi) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran'ın Suriye'ye destek mesajlarının ardından İran'ın askeri envanterinin güncel durumu ve gücü merak konusu oldu. Askeri personel sayısı, kara, hava ve deniz kuvvetleriyle 145 ülke arasında 14. sırada bulunan İran ordusunun tahmin edilen gücü ne durumda?
Suriye topraklarında yaşanan son gelişmelerle birlikte geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Pezeşkiyan, Suriye'ye terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.
Global Fire Power (GFP) 2024 listesinde 145 ülke arasından yükselişte gösterilerek 14 sırada bulunan İran'ın askeri gücü merak ediliyor.

İran'ın askeri envanteri ne kadar güçlü?

İran'ın savaşan güçleri toplu olarak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri bayrağı altında yönetiliyor ve üç ana hizmet kolunu kapsıyor. Bu üç ana kol, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı olarak ayrılıyor. Karargahı Tahran'da bulunan İran Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi ise 1979 olarak biliniyor.
İran'ın envanteri ile ilgili veriler Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, GFP gibi kaynaklara dayanıyor ve tahmin olarak sunuluyor.

Askeri personel

Yaklaşık 610.000 aktif ve 350.000 yedek askeri personel
Kendi paramiliterleri, donanması ve hava kuvvetleri de dahil olmak üzere 230.000 kişilik İslam Devrim Muhafızları Ordusu

Topçu Birlikleri

İran topçu birlikleri şunlardan oluşuyor:
580 adet kundağı motorlu top
2.050 çekili top
775 adet çok namlulu roketatarlı topçu sistemi

Kara Kuvvetleri

İran'ın kara kuvvetleri arasında şunlar yer alıyor:
Yaklaşık 2.000 tank
65.000'den fazla zırhlı araç

Füze

İran'ın, ülkenin düşmanlarına karşı kullanılabilecek büyük bir uzun menzilli silah cephaneliği bulunuyor.
Dönemin ABD Merkez Komutanlığı başkanı General Kenneth McKenzie, 2022'de İran'ın balistik füze stoğunun '3 binden fazla2 olduğunu tahmin ettiğini söylemişti. İran'ın füze envanteri ise şunlardan oluşuyor:
Şahab-1 ve Şahab-2
Gadr
İmad
Paveh

Uçak

İran Hava Kuvvetleri toplamda 551 hava aracından oluşuyor, bunlar arasında:
186 savaş uçağı
129 helikopter
IRGC'ye ait 32 askeri uçak
IRGC'ye ait 5 helikopter

İnsansız Hava Araçları (İHA)

Shahed-136 gibi dolaşan mühimmatlar
Shahed-149 ve diğerleri gibi saldırı amaçlı insansız hava araçları

Deniz Kuvvetleri

İran ordusunun diğer birimleriyle kıyaslandığında boyut olarak nispeten mütevazı olan İran Donanması şu şekilde oluşuyor:
21 devriye gemisi
19 denizaltı
7 fırkateyn
3 korvet
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 7-8 Aralık'ta İran, Türkiye ve Rusya olarak Astana Zirvesini gerçekleştireceğiz
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