https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/iran-disisleri-bakani-arakci-7-8-aralikta-iran-turkiye-ve-rusya-arasinda-astana-zirvesini-1091112953.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 7-8 Aralık'ta İran, Türkiye ve Rusya arasında Astana Zirvesini gerçekleştireceğiz

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 7-8 Aralık'ta İran, Türkiye ve Rusya arasında Astana Zirvesini gerçekleştireceğiz

Sputnik Türkiye

İran, Suriye'de yaşanan gelişmelere yönelik Suriye'de ateşkesi sağlayan Astana sürecinin tekrar canlanacağını, 7-8 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'da üç... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T14:49+0300

2024-12-03T14:49+0300

2024-12-03T14:49+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam ve Ankara’daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye arasında devam eden Astana sürecinin önemine vurgu yaparak, “7-8 Aralık’ta Doha’da Dışişleri Bakanları düzeyinde Astana Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz” dedi. Arakçi, Halep’e yönelik terör saldırıları başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirterek, “Devlet Başkanı Esad’a, Suriye ordusu ve devletine yönelik Tahran’ın kararlı ve kesin destek mesajını ilettim. Suriye devleti, Saddam döneminde yaşanan Irak Savaşı’nda nasıl yanımızda olduysa, bugün biz de Suriye devletinin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.Türkiye ziyaretine de değinen Arakçi, bölgesel konularda Türkiye ile her zaman yakın iş birliği ve temas içerisinde olduklarını belirterek, “Bölgesel konularda farklılıklarımız kadar ortak noktalarımız da oldukça fazla. Türkiye ile Suriye’nin terör örgütleri için bir üs haline gelmemesi konusunda aynı fikirdeyiz. Ayrıca Suriye’nin yeniden bir iç savaşın eşiğine sürüklenmemesi için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu temasları sürdürme ve iş birliğimizi devam ettirme kararı aldık. Bu çerçevede Astana sürecini de ilerletme konusunda mutabık kaldık” dedi. Arakçi, İran, Rusya ve Türkiye arasında devam eden Astana sürecinin önemine vurgu yaparak, “Önümüzdeki hafta cumartesi veya pazar günü Doha’da İran, Türkiye ve Rusya arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde Astana Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı. Astana süreci nedir? Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Türkiye, İran ve Rusya’nın garantörlüğünde 2017 yılında başlatılan Astana sürecinin ilk toplantısı 23 Ocak 2017’de gerçekleştirildi. Astana formatındaki 22. görüşme ise 11-12 Kasım’da gerçekleştirilmişti. Rusya, Türkiye ve İran’ın 23. tur Astana görüşmelerinin ise 2025 yılının ilk yarısında yapılmasının planlandığı açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/suriye-ordusu-kurt-gruplarin-saldirisini-puskurttu-1091105433.html

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