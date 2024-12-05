https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/otvsiz-arac-kullaniminda-yeni-donem-ucuncu-kisilere-yasak-geliyor-1091184552.html
ÖTV’siz araç kullanımında yeni dönem: Üçüncü kişilere yasak geliyor
ÖTV’siz araç kullanımında yeni dönem: Üçüncü kişilere yasak geliyor
Sputnik Türkiye
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımında yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenleme... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T08:23+0300
2024-12-05T08:23+0300
2024-12-05T08:23+0300
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özel tüketim vergisi (ötv)
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Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımına yönelik yeni düzenleme, 4 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, engelli bireylerin yakınları ve diğer kullanıcıları kapsayan önemli değişiklikler içeriyor.1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekYönetmelik kapsamındaki yeni kurallar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, engelli bireylerin istisnadan yararlanarak aldıkları araçları kimlerin kullanabileceği net kurallara bağlanacak. Tescil kayıtlarına, araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri işlenecek ve bu kişilerin dışında araçların kullanımı yasaklanacak.Aracı kullanan kişilerin bilgileri kayıtlarda olacakYönetmelikte yapılan değişikliğe göre:Üçüncü kişilere kullanım yasağıYeni düzenleme, engelli bireylerin araçlarını üçüncü kişilerin kullanmasını yasaklıyor.En fazla i̇ki kişi kullanabilecekAracın kullanımında yeni sınırlamalar getirilirken, şu detaylar açıklandı:Kural i̇hlalinde bildirim yapılacakYönetmelik, kural ihlalleri durumunda yapılacak işlemleri de belirliyor.Düzenlemenin amacı nedir?Yeni düzenleme, ÖTV muafiyetiyle alınan araçların yalnızca gerçek ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılması ve istismarın önlenmesi için hayata geçiriliyor. Yönetmelik, adil bir uygulama sağlarken, engelli bireylerin haklarının korunmasını hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/meteorolojiden-kara-kis-alarmi-hangi-sehirler-donacak-hangileri-yagmura-teslim-olacak-1091182779.html
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ÖTV’siz araç kullanımında yeni dönem: Üçüncü kişilere yasak geliyor
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımında yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenleme, engelli aracı kullanımında üçüncü kişilere yasak getiriyor. Araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. İşte detaylar...
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımına yönelik yeni düzenleme, 4 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, engelli bireylerin yakınları ve diğer kullanıcıları kapsayan önemli değişiklikler içeriyor.
1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek
Yönetmelik kapsamındaki yeni kurallar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, engelli bireylerin istisnadan yararlanarak aldıkları araçları kimlerin kullanabileceği net kurallara bağlanacak. Tescil kayıtlarına, araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri işlenecek ve bu kişilerin dışında araçların kullanımı yasaklanacak.
Aracı kullanan kişilerin bilgileri kayıtlarda olacak
Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre:
Engelli bireylerin sağlık raporunda belirtilen teknik donanımlara sahip veya otomatik vitesli araçların
tescil kayıtlarına, yalnızca engelli bireyin kullanabileceği belirtilen bir şerh işlenecek.
Şerhte, aracın yalnızca engelli birey veya tescil kayıtlarına eklenen kişiler tarafından kullanılabileceği yer alacak.
Şerhin geçerli olduğu süre boyunca araç kullanımı bu kurallara bağlı olacak.
Üçüncü kişilere kullanım yasağı
Yeni düzenleme, engelli bireylerin araçlarını üçüncü kişilerin kullanmasını yasaklıyor.
Araç sahibi engelli birey araçta olsa dahi, aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi için yetkili kurumlardan belge alınması gerekecek.
Belgelendirme yapılmadığı takdirde üçüncü kişilerin araç kullanımı yasak olacak.
En fazla i̇ki kişi kullanabilecek
Aracın kullanımında yeni sınırlamalar getirilirken, şu detaylar açıklandı:
Araç sahibi engelli bireyin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece akrabaları
, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı iş akdi ile çalıştırılan bir sürücü arasından en fazla iki kişi
aracı kullanabilecek.
Bu kişiler de tescil kayıtlarına işlenecek ve şerh süresi boyunca kullanım hakkı yalnızca bu iki kişiye verilecek.
Kural i̇hlalinde bildirim yapılacak
Yönetmelik, kural ihlalleri durumunda yapılacak işlemleri de belirliyor.
Engelli bireyin istisnadan yararlandığı aracı, kayıtlı olmayan bir kişinin kullandığı tespit edilirse durum defterdarlığa bildirilecek.
İlgili vergi dairesi müdürlükleri, ihlal durumunda gerekli cezai işlemleri başlatabilecek.
Düzenlemenin amacı nedir?
Yeni düzenleme, ÖTV muafiyetiyle alınan araçların yalnızca gerçek ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılması ve istismarın önlenmesi için hayata geçiriliyor. Yönetmelik, adil bir uygulama sağlarken, engelli bireylerin haklarının korunmasını hedefliyor.