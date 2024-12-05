https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/otvsiz-arac-kullaniminda-yeni-donem-ucuncu-kisilere-yasak-geliyor-1091184552.html

ÖTV’siz araç kullanımında yeni dönem: Üçüncü kişilere yasak geliyor

ÖTV’siz araç kullanımında yeni dönem: Üçüncü kişilere yasak geliyor

Sputnik Türkiye

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımında yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenleme... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T08:23+0300

2024-12-05T08:23+0300

2024-12-05T08:23+0300

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ekonomi

araç

otomobil

ikinci el otomobil

otomotiv

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Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımına yönelik yeni düzenleme, 4 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, engelli bireylerin yakınları ve diğer kullanıcıları kapsayan önemli değişiklikler içeriyor.1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekYönetmelik kapsamındaki yeni kurallar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, engelli bireylerin istisnadan yararlanarak aldıkları araçları kimlerin kullanabileceği net kurallara bağlanacak. Tescil kayıtlarına, araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri işlenecek ve bu kişilerin dışında araçların kullanımı yasaklanacak.Aracı kullanan kişilerin bilgileri kayıtlarda olacakYönetmelikte yapılan değişikliğe göre:Üçüncü kişilere kullanım yasağıYeni düzenleme, engelli bireylerin araçlarını üçüncü kişilerin kullanmasını yasaklıyor.En fazla i̇ki kişi kullanabilecekAracın kullanımında yeni sınırlamalar getirilirken, şu detaylar açıklandı:Kural i̇hlalinde bildirim yapılacakYönetmelik, kural ihlalleri durumunda yapılacak işlemleri de belirliyor.Düzenlemenin amacı nedir?Yeni düzenleme, ÖTV muafiyetiyle alınan araçların yalnızca gerçek ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılması ve istismarın önlenmesi için hayata geçiriliyor. Yönetmelik, adil bir uygulama sağlarken, engelli bireylerin haklarının korunmasını hedefliyor.

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