https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/mevduat-faizlerinde-beklenmedik-dusus-yuzde-40in-altina-geriledi-1091199770.html

Mevduat faizlerinde beklenmedik düşüş: Yüzde 40’ın altına geriledi

Mevduat faizlerinde beklenmedik düşüş: Yüzde 40’ın altına geriledi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi, bankaları harekete geçirdi. Sene başında yüzde 50 seviyelerini gören mevduat faiz oranları, bir yıl sonra ilk kez... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T13:21+0300

2024-12-05T13:21+0300

2024-12-05T13:21+0300

ekonomi

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Mevduat faiz oranlarındaki yüksek seyir, son gelişmelerle birlikte yerini düşüşe bıraktı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi, bankaları uzun vadeli mevduat faiz oranlarında indirime yöneltti. Sene başında yüzde 50 seviyelerine kadar çıkan faiz oranları, bir yıl sonra yüzde 40’ın altına geriledi.Büyük bankalar faiz i̇ndirimine başladıEkonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük özel bankalardan birinin 6 ay vadeli mevduat faiz oranını yüzde 39’a düşürdüğünü duyurdu. Daha önce bu oranların yüzde 45-47 bandında olduğunu belirten Soydan, faiz oranlarının daha önce yüzde 50-51 seviyelerine kadar çıktığını hatırlattı.Faiz düşüşü ekonomiye nasıl yansıyacak?Ekonomistler, mevduat faizlerindeki düşüşün yatırım maliyetlerini azaltarak ekonomik büyümeyi teşvik edebileceğini ifade ediyor. Daha düşük faiz oranlarının, kredi kullanımını artırabileceği ve iş dünyasında yatırımları hızlandırabileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar, enflasyonun tekrar yükselmesi halinde faiz oranlarının yeniden artırılabileceği konusunda uyarıda bulundu.Bankalar neden uzun vadeli faizleri düşürüyor?Bankalar, faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle, özellikle 6 ay ve 12 ay gibi uzun vadeli mevduatlar için faiz oranlarını düşürmeye başladı. Bu durum, mevduat sahiplerinin daha düşük getiriyle uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesine yol açıyor.Mevduat faizlerindeki düşüşün sebepleriUzmanlar, mevduat faiz oranlarındaki düşüşü birkaç temel faktöre bağlıyor:Ekonomistler ne diyor?Ekonomistlerin görüşlerine göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-dusuk-emekli-maasi-artacak-mi--cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-zam-mesaji-1091197334.html

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