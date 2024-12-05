https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/masterchefte-buyuk-gerilim-sezonun-en-zor-yarisi-aciklandi-eleme-potasina-kim-gitti-1091184064.html
MasterChef’te büyük gerilim, sezonun en zor yarışı açıklandı: Eleme potasına kim gitti?
MasterChef’te büyük gerilim, sezonun en zor yarışı açıklandı: Eleme potasına kim gitti?
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de nefesler tutuldu, mücadele iyice kızıştı. Yarışmacılar “sezonun en zor takım oyunu” olarak nitelendirilen etapta kıyasıya mücadele etti... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T07:26+0300
2024-12-05T07:26+0300
2024-12-05T07:26+0300
masterchef
yaşam
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tv8
acun ilıcalı
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somer sivrioğlu
şef
mutfak
oyun
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MasterChef Türkiye’de şeflerin "sezonun en zor takım oyunu" dediği etapta yarışmacılar, verilen süre içinde üç geleneksel yemeği hazırladı. Çeşm-i Nigar Çorbası, Tavuklu Siron ve Hayrabolu Tatlısından oluşan menüyü yapmak için yarışmacılar kolları sıvadı. Oyunda kurallar gereği kaptanlar dışında hiç kimse konuşamadı. Somer Şef, "Kaptanların liderlik yeteneği bu oyunda büyük önem taşıyor," diyerek yarışın zorluğuna dikkat çekti.Dokunulmazlık Kırmızı Takım’ın olduHazırlanan tabakları değerlendiren şefler, dokunulmazlığı Kırmızı Takıma verdi. Müthiş bir mücadele sergileyen yarışmacılar, takım halinde kazandıkları dokunulmazlıkla rahat bir nefes aldı. Mavi Takım ise eleme potasına bir isim göndermek zorunda kaldı.Geleneksel açık artırma heyecanıYarışmanın ikinci aşamasında, MasterChef’in olmazsa olmazlarından biri olan geleneksel açık artırma gerçekleştirildi. Şefler, yarışmacılara yemek yapma sürelerini açık artırma usulüyle belirledi. Mehmet Şef, "Bu oyun, strateji ve yaratıcılık isteyen bir etap," diyerek yarışmacılara taktik vermeye çalıştı. Açık artırma sırasında Somer Şef müzayedeci, Danilo Şef ise noter rolünü üstlendi.Bireysel dokunulmazlık Kerem’inBireysel dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan isim Kerem oldu. Rakiplerini geride bırakarak dokunulmazlık kazanan Kerem, bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Bireysel dokunulmazlık kazanması, takımının kaybetmesine rağmen onu eleme riskinden kurtardı.Haftanın i̇kinci eleme adayı Beyza olduEleme potasına giden isim yapılan oylamayla belli oldu. Beyza, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gönderildi. Daha önce Şirin’in eleme adayı olduğu yarışmada Beyza’nın performansı dikkat çekti. Beyza, "Bekliyordum zaten, şaşırmadım. Uzun zamandır iyi performans gösteremiyorum," diyerek potaya gitmenin sürpriz olmadığını ifade etti.MasterChef’te rekabet artıyorYarışma, dev final öncesinde giderek daha zorlu bir hal alıyor. Şeflerin her hafta artırdığı oyun zorlukları, yarışmacıların stres seviyesini yükseltiyor. Kaptanlar ve yarışmacılar, eleme potasına düşmemek için tüm hünerlerini sergiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/meteorolojiden-kara-kis-alarmi-hangi-sehirler-donacak-hangileri-yagmura-teslim-olacak-1091182779.html
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MasterChef’te büyük gerilim, sezonun en zor yarışı açıklandı: Eleme potasına kim gitti?
MasterChef Türkiye’de nefesler tutuldu, mücadele iyice kızıştı. Yarışmacılar “sezonun en zor takım oyunu” olarak nitelendirilen etapta kıyasıya mücadele etti. Kırmızı Takım dokunulmazlık kazanırken, bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Kerem oldu. Eleme potasına giden isim ise Beyza oldu. İşte detaylar…
MasterChef Türkiye’de şeflerin "sezonun en zor takım oyunu" dediği etapta yarışmacılar, verilen süre içinde üç geleneksel yemeği hazırladı. Çeşm-i Nigar Çorbası, Tavuklu Siron ve Hayrabolu Tatlısından oluşan menüyü yapmak için yarışmacılar kolları sıvadı. Oyunda kurallar gereği kaptanlar dışında hiç kimse konuşamadı. Somer Şef, "Kaptanların liderlik yeteneği bu oyunda büyük önem taşıyor," diyerek yarışın zorluğuna dikkat çekti.
Dokunulmazlık Kırmızı Takım’ın oldu
Hazırlanan tabakları değerlendiren şefler, dokunulmazlığı Kırmızı Takıma verdi. Müthiş bir mücadele sergileyen yarışmacılar, takım halinde kazandıkları dokunulmazlıkla rahat bir nefes aldı. Mavi Takım ise eleme potasına bir isim göndermek zorunda kaldı.
Geleneksel açık artırma heyecanı
Yarışmanın ikinci aşamasında, MasterChef’in olmazsa olmazlarından biri olan geleneksel açık artırma gerçekleştirildi. Şefler, yarışmacılara yemek yapma sürelerini açık artırma usulüyle belirledi. Mehmet Şef, "Bu oyun, strateji ve yaratıcılık isteyen bir etap," diyerek yarışmacılara taktik vermeye çalıştı. Açık artırma sırasında Somer Şef müzayedeci, Danilo Şef ise noter rolünü üstlendi.
Bireysel dokunulmazlık Kerem’in
Bireysel dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan isim Kerem oldu. Rakiplerini geride bırakarak dokunulmazlık kazanan Kerem, bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Bireysel dokunulmazlık kazanması, takımının kaybetmesine rağmen onu eleme riskinden kurtardı.
Haftanın i̇kinci eleme adayı Beyza oldu
Eleme potasına giden isim yapılan oylamayla belli oldu. Beyza, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gönderildi. Daha önce Şirin’in eleme adayı olduğu yarışmada Beyza’nın performansı dikkat çekti. Beyza, "Bekliyordum zaten, şaşırmadım. Uzun zamandır iyi performans gösteremiyorum," diyerek potaya gitmenin sürpriz olmadığını ifade etti.
MasterChef’te rekabet artıyor
Yarışma, dev final öncesinde giderek daha zorlu bir hal alıyor. Şeflerin her hafta artırdığı oyun zorlukları, yarışmacıların stres seviyesini yükseltiyor. Kaptanlar ve yarışmacılar, eleme potasına düşmemek için tüm hünerlerini sergiliyor.