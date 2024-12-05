https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kutahyada-3-bin-200-yillik-sir-kesifler-ortaya-cikardi-1091199996.html

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır: Keşifler ortaya çıkardı

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır: Keşifler ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Kütahya’nın Tavşanlı Höyük kazılarında 3 bin 200 yıllık geçmişe ışık tutan buluntular ortaya çıkarıldı. Delici aletler, boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T13:32+0300

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türkiye

tavşanlı höyük

tavşanlı

kazı

eser

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük kazıları, 3 bin 200 yıllık tarihe dair çarpıcı buluntuları ortaya çıkardı. Arkeologlar, delici alet, boğa biçimli taş kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserleri gün yüzüne çıkarırken, bu eserlerin yangına maruz kalması sayesinde oldukça iyi korunduğunu belirtti.Yangın sonucu tahrip olan bölge, aynı zamanda buluntuların korunmasını sağladı. Bu durum, bölgedeki geçmiş medeniyetlerin yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Keşfedilen eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini anlamada önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasan-esnafa-adres-vergisi-mi-geliyor-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-net-yanit-1091193287.html

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