https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kutahyada-3-bin-200-yillik-sir-kesifler-ortaya-cikardi-1091199996.html
Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır: Keşifler ortaya çıkardı
Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır: Keşifler ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Kütahya’nın Tavşanlı Höyük kazılarında 3 bin 200 yıllık geçmişe ışık tutan buluntular ortaya çıkarıldı. Delici aletler, boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:32+0300
2024-12-05T13:32+0300
2024-12-05T13:32+0300
türkiye
tavşanlı höyük
tavşanlı
kazı
eser
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük kazıları, 3 bin 200 yıllık tarihe dair çarpıcı buluntuları ortaya çıkardı. Arkeologlar, delici alet, boğa biçimli taş kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserleri gün yüzüne çıkarırken, bu eserlerin yangına maruz kalması sayesinde oldukça iyi korunduğunu belirtti.Yangın sonucu tahrip olan bölge, aynı zamanda buluntuların korunmasını sağladı. Bu durum, bölgedeki geçmiş medeniyetlerin yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Keşfedilen eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini anlamada önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasan-esnafa-adres-vergisi-mi-geliyor-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-net-yanit-1091193287.html
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tavşanlı höyük, tavşanlı, kazı, eser
tavşanlı höyük, tavşanlı, kazı, eser
Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır: Keşifler ortaya çıkardı
Kütahya’nın Tavşanlı Höyük kazılarında 3 bin 200 yıllık geçmişe ışık tutan buluntular ortaya çıkarıldı. Delici aletler, boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi eserler, yangın sayesinde korunmuş.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük kazıları, 3 bin 200 yıllık tarihe dair çarpıcı buluntuları ortaya çıkardı. Arkeologlar, delici alet, boğa biçimli taş kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserleri gün yüzüne çıkarırken, bu eserlerin yangına maruz kalması sayesinde oldukça iyi korunduğunu belirtti.
Yangın sonucu tahrip olan bölge, aynı zamanda buluntuların korunmasını sağladı. Bu durum, bölgedeki geçmiş medeniyetlerin yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Keşfedilen eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini anlamada önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.