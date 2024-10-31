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Kapadokya ilk kez aydınlatıldı: Güvercinlik Vadisi geceleri ziyarete açılıyor
Kapadokya ilk kez aydınlatıldı: Güvercinlik Vadisi geceleri ziyarete açılıyor
Sputnik Türkiye
Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nden başlayarak Göreme'ye uzanan Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ışıklandırılarak geceleri... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
kapadokya
güvercinlik vadisi
tarih
doğal güzellik
nevşehir
nevşehir belediyesi
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
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Doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Kapadokya bakanlık tarafından aydınlatılarak geceleri ziyarete açıldı.Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nden başlayarak Göreme'ye kadar uzanan Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi Turizm Bakanlığı çalışmaları ile geceleri aydınlatıldı. Doğa dostu sistem kullanılarak peri bacalarına entegre edilen LED ışıklar gece turizmini hareketlendirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy tarafından duyurulan projede 4 kilometrelik alanda bulunan 100'den fazla peribacası 340 adet LED ile aydınlatıldı. Güvercinlik Vadisi'ni gündüz ziyaret eden turistler için alternatif gece gezisi olacağını belirten Bakan Mehmet Nuri Aksoy “Cumhuriyet'in 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/rusya-teknoloji-universitesi-mirea-oda-korosu-kapadokya-2-korolar-festivalinde-birincilik-aldi-1085629511.html
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kapadokya, güvercinlik vadisi gece ziyareti
kapadokya, güvercinlik vadisi gece ziyareti

Kapadokya ilk kez aydınlatıldı: Güvercinlik Vadisi geceleri ziyarete açılıyor

21:20 31.10.2024 (güncellendi: 21:23 31.10.2024)
© İHA / ASIM ÇAPACI-AW319936Kapadokya
Kapadokya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / ASIM ÇAPACI-AW319936
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Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nden başlayarak Göreme'ye uzanan Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ışıklandırılarak geceleri ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy tarafından yapılan açıklamaya göre 100'den fazla peribacası 340 adet LED ile aydınlatıldı.
Doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Kapadokya bakanlık tarafından aydınlatılarak geceleri ziyarete açıldı.
Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nden başlayarak Göreme'ye kadar uzanan Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi Turizm Bakanlığı çalışmaları ile geceleri aydınlatıldı. Doğa dostu sistem kullanılarak peri bacalarına entegre edilen LED ışıklar gece turizmini hareketlendirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy tarafından duyurulan projede 4 kilometrelik alanda bulunan 100'den fazla peribacası 340 adet LED ile aydınlatıldı. Güvercinlik Vadisi'ni gündüz ziyaret eden turistler için alternatif gece gezisi olacağını belirten Bakan Mehmet Nuri Aksoy “Cumhuriyet'in 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak” dedi.
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