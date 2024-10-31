https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kapadokya-ilk-kez-aydinlatildi-guvercinlik-vadisi-geceleri-ziyarete-aciliyor-1089901372.html

Kapadokya ilk kez aydınlatıldı: Güvercinlik Vadisi geceleri ziyarete açılıyor

Kapadokya ilk kez aydınlatıldı: Güvercinlik Vadisi geceleri ziyarete açılıyor

Sputnik Türkiye

Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nden başlayarak Göreme'ye uzanan Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ışıklandırılarak geceleri... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T21:20+0300

2024-10-31T21:20+0300

2024-10-31T21:23+0300

türkiye

kapadokya

güvercinlik vadisi

tarih

doğal güzellik

nevşehir

nevşehir belediyesi

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

turizm sektörü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089901198_0:215:1600:1115_1920x0_80_0_0_7732be4a488a8d8f35e9bc63f6f951ac.jpg

Doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Kapadokya bakanlık tarafından aydınlatılarak geceleri ziyarete açıldı.Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nden başlayarak Göreme'ye kadar uzanan Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi Turizm Bakanlığı çalışmaları ile geceleri aydınlatıldı. Doğa dostu sistem kullanılarak peri bacalarına entegre edilen LED ışıklar gece turizmini hareketlendirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy tarafından duyurulan projede 4 kilometrelik alanda bulunan 100'den fazla peribacası 340 adet LED ile aydınlatıldı. Güvercinlik Vadisi'ni gündüz ziyaret eden turistler için alternatif gece gezisi olacağını belirten Bakan Mehmet Nuri Aksoy “Cumhuriyet'in 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/rusya-teknoloji-universitesi-mirea-oda-korosu-kapadokya-2-korolar-festivalinde-birincilik-aldi-1085629511.html

türkiye

kapadokya

güvercinlik vadisi

nevşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kapadokya, güvercinlik vadisi gece ziyareti