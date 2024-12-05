https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kaliforniyada-70-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091219377.html
Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kaliforniya eyaleti açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Kaliforniya ve Oregon için tsunami uyarısı yapıldı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T22:10+0300
2024-12-05T22:10+0300
2024-12-05T22:26+0300
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kaliforniya
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ABD'de Kaliforniya eyaletinin kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu.
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deprem, abd, kaliforniya, tsunami
deprem, abd, kaliforniya, tsunami
Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
22:10 05.12.2024 (güncellendi: 22:26 05.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD’nin Kaliforniya eyaleti açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Kaliforniya ve Oregon için tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'de Kaliforniya eyaletinin kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu.