https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/japonya-veliaht-prensi-fumihito-cumhurbaskani-erdogan-ile-bir-araya-geldi--1091166145.html

Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T17:33+0300

2024-12-04T17:33+0300

2024-12-04T17:33+0300

türkiye

japonya veliaht prensi fumihito

türkiye

japonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091165779_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_af76249722a9f9b71d52a09846278f6d.jpg

Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak için gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk ailesinden Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtiliyor. İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir’deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/japonya-veliaht-prensi-turkiyede-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusecek-1091123600.html

türkiye

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya veliaht prensi fumihito, türkiye, japonya