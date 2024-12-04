https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/japonya-veliaht-prensi-fumihito-cumhurbaskani-erdogan-ile-bir-araya-geldi--1091166145.html
Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:33+0300
2024-12-04T17:33+0300
2024-12-04T17:33+0300
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japonya veliaht prensi fumihito
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Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak için gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk ailesinden Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtiliyor. İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir’deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/japonya-veliaht-prensi-turkiyede-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusecek-1091123600.html
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japonya veliaht prensi fumihito, türkiye, japonya
japonya veliaht prensi fumihito, türkiye, japonya
Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk ailesinden Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.
Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak için gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk ailesinden Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtiliyor. İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir’deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.