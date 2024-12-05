https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/italya-disisleri-bakani-zelenskiyin-taviz-vermesi-icin-sart-kostu-1091181792.html

İtalya Dışişleri Bakanı, Zelenskiy'in taviz vermesi için şart koştu

İtalya Dışişleri Bakanı, Zelenskiy'in taviz vermesi için şart koştu

Sputnik Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Vladimir Zelenskiy'nin bazı şartları kabul ederek taviz vermek zorunda kalabileceğini söyledi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T04:29+0300

2024-12-05T04:29+0300

2024-12-05T04:29+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

italya

vladimir zelenskiy

taviz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090815681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbd579873c51824645709c31115af15b.jpg

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Rai1 TV kanalına verdiği röportajda, Rus birliklerinin Ukrayna'daki taarruzunun devam etmesi halinde Vladimir Zelenskiy'nin bazı şartları kabul ederek taviz vermek zorunda kalacağını söyledi.Tajani açıklamasında, “Diyalog başladığında ne olacağını ve durumun ne olacağını göreceğiz. Elbette Ruslar operasyonlarına devam ederse, Zelenskiy durumun daha da kötüleşmesini istemiyorsa bazı koşulları kabul etmek zorunda kalacaktır” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edeceğini belirtmişti.Ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini, tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de eklemişti.Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti. Kursk bölgesine yönelik AFU terör saldırısının ardından Başkan Putin, 'ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla' müzakerelerin imkansız olduğunu vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'nın Ukrayna çözümüne ilişkin daha önce dile getirilen barış önerilerinin iptal edilmediğini, ancak bu aşamada 'bu macerayı dikkate alarak' Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/szijjarto-sozde-ifade-ozgurlugune-deger-veren-bati-rus-medyasina-uyguladigi-yaptirimlarla-daha-1091181664.html

rusya

ukrayna

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, italya, vladimir zelenskiy, taviz