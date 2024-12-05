https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/italya-disisleri-bakani-zelenskiyin-taviz-vermesi-icin-sart-kostu-1091181792.html
İtalya Dışişleri Bakanı, Zelenskiy'in taviz vermesi için şart koştu
İtalya Dışişleri Bakanı, Zelenskiy'in taviz vermesi için şart koştu
Sputnik Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Vladimir Zelenskiy'nin bazı şartları kabul ederek taviz vermek zorunda kalabileceğini söyledi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T04:29+0300
2024-12-05T04:29+0300
2024-12-05T04:29+0300
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İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Rai1 TV kanalına verdiği röportajda, Rus birliklerinin Ukrayna'daki taarruzunun devam etmesi halinde Vladimir Zelenskiy'nin bazı şartları kabul ederek taviz vermek zorunda kalacağını söyledi.Tajani açıklamasında, “Diyalog başladığında ne olacağını ve durumun ne olacağını göreceğiz. Elbette Ruslar operasyonlarına devam ederse, Zelenskiy durumun daha da kötüleşmesini istemiyorsa bazı koşulları kabul etmek zorunda kalacaktır” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edeceğini belirtmişti.Ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini, tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de eklemişti.Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti. Kursk bölgesine yönelik AFU terör saldırısının ardından Başkan Putin, 'ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla' müzakerelerin imkansız olduğunu vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'nın Ukrayna çözümüne ilişkin daha önce dile getirilen barış önerilerinin iptal edilmediğini, ancak bu aşamada 'bu macerayı dikkate alarak' Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/szijjarto-sozde-ifade-ozgurlugune-deger-veren-bati-rus-medyasina-uyguladigi-yaptirimlarla-daha-1091181664.html
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rusya, ukrayna, italya, vladimir zelenskiy, taviz
rusya, ukrayna, italya, vladimir zelenskiy, taviz
İtalya Dışişleri Bakanı, Zelenskiy'in taviz vermesi için şart koştu
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Vladimir Zelenskiy'nin bazı şartları kabul ederek taviz vermek zorunda kalabileceğini söyledi.
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Rai1 TV kanalına verdiği röportajda, Rus birliklerinin Ukrayna'daki taarruzunun devam etmesi halinde Vladimir Zelenskiy'nin bazı şartları kabul ederek taviz vermek zorunda kalacağını söyledi.
Tajani açıklamasında, “Diyalog başladığında ne olacağını ve durumun ne olacağını göreceğiz. Elbette Ruslar operasyonlarına devam ederse, Zelenskiy durumun daha da kötüleşmesini istemiyorsa bazı koşulları kabul etmek zorunda kalacaktır” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edeceğini belirtmişti.
Ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini, tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de eklemişti.
Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti. Kursk bölgesine yönelik AFU terör saldırısının ardından Başkan Putin, 'ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla' müzakerelerin imkansız olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'nın Ukrayna çözümüne ilişkin daha önce dile getirilen barış önerilerinin iptal edilmediğini, ancak bu aşamada 'bu macerayı dikkate alarak' Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.