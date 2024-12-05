https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbulun-bir-ilcesi-icin-yeni-uygulama-bunlari-yapanlara--2-bin-950-tl-ceza--1091212695.html

İstanbul'un bir ilçesi için yeni uygulama: Bunları yapanlara 2 bin 950 TL ceza

İstanbul'un bir ilçesi için yeni uygulama: Bunları yapanlara 2 bin 950 TL ceza

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Belediye Meclisi, ilçede çevre temizliğini sağlamak amacıyla önemli bir karara imza attı. Meclis, park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T17:22+0300

2024-12-05T17:22+0300

2024-12-05T17:22+0300

yaşam

çevre

çevre kirliliği

ceza

kuruyemiş

sigara izmariti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091212751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6509e3ff86f56c43d38e61161e2c01d0.jpg

Büyükçekmece Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı.Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.Belediye Başkanı Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, şunları söyledi:"Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak. İdari para cezası sivil zabıta ile zabıta ekiplerimiz tarafından uygulanacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/olumden-donen-reha-muhtar-son-halini-paylasti-merhaba-hayat-1091206532.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, çevre kirliliği, ceza, kuruyemiş, sigara izmariti