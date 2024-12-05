https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbulun-bir-ilcesi-icin-yeni-uygulama-bunlari-yapanlara--2-bin-950-tl-ceza--1091212695.html
İstanbul'un bir ilçesi için yeni uygulama: Bunları yapanlara 2 bin 950 TL ceza
İstanbul'un bir ilçesi için yeni uygulama: Bunları yapanlara 2 bin 950 TL ceza
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Belediye Meclisi, ilçede çevre temizliğini sağlamak amacıyla önemli bir karara imza attı. Meclis, park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:22+0300
2024-12-05T17:22+0300
2024-12-05T17:22+0300
yaşam
çevre
çevre kirliliği
ceza
kuruyemiş
sigara izmariti
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Büyükçekmece Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı.Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.Belediye Başkanı Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, şunları söyledi:"Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak. İdari para cezası sivil zabıta ile zabıta ekiplerimiz tarafından uygulanacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/olumden-donen-reha-muhtar-son-halini-paylasti-merhaba-hayat-1091206532.html
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çevre, çevre kirliliği, ceza, kuruyemiş, sigara izmariti
çevre, çevre kirliliği, ceza, kuruyemiş, sigara izmariti
İstanbul'un bir ilçesi için yeni uygulama: Bunları yapanlara 2 bin 950 TL ceza
Büyükçekmece Belediye Meclisi, ilçede çevre temizliğini sağlamak amacıyla önemli bir karara imza attı. Meclis, park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp veya kuruyemiş kabuğu atanlara 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasını oy birliğiyle kabul etti. Karar, 2025 yılında yürürlüğe girecek.
Büyükçekmece Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı.
Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.
Belediye Başkanı Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak. İdari para cezası sivil zabıta ile zabıta ekiplerimiz tarafından uygulanacak."