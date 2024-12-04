https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/istanbulda-sahte-alkolden-olenlerin-sayisi-17ye-yukseldi-1091151617.html
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T13:23+0300
2024-12-04T13:23+0300
2024-12-04T13:30+0300
türkiye
sahte içki
sahte alkol
emniyet
hastane
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İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısında artış yaşanıyor. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Son ölümlerle birlikte can kaybı sayısı 17’ye yükledi. 22 kişinin tedavileri ise sürüyor.Tedavilerinin ardından 7 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/afad-acikladi-antalyada-64-buyuklugunde-deprem-1091149543.html
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sahte içki, sahte alkol, emniyet, hastane
sahte içki, sahte alkol, emniyet, hastane
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
13:23 04.12.2024 (güncellendi: 13:30 04.12.2024)
İstanbul'da sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısında artış yaşanıyor. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Son ölümlerle birlikte can kaybı sayısı 17’ye yükledi. 22 kişinin tedavileri ise sürüyor.
Tedavilerinin ardından 7 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.