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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/insan-haklari-komitesi-odessadaki-puskin-anitinin-yikilmasi-tehdidi-uzerine-unescoya-basvurdu-1091220171.html
İnsan Hakları Komitesi, Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidi üzerine UNESCO'ya başvurdu
İnsan Hakları Komitesi, Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidi üzerine UNESCO'ya başvurdu
Sputnik Türkiye
İnsan Hakları Komitesi (İHK) üyeleri Odessa'daki Puşkin anıtının yıkılması tehdidi sebebiyle UNESCO'ya başvurdu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T22:52+0300
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ukrayna krizi
odessa
unesco
rusya insan hakları konseyi
aleksandr puşkin
aleksandr sergeyeviç puşkin
anıt
yıkılma
tehdit
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İnsan Hakları Konseyi Sosyal ve Kültürel Haklar Daimi Komisyonu üyeleri, Odessa'daki Aleksandr Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidiyle ilgili olarak UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a bir mektup gönderdiklerini açıkladı.Daha önce Ukrayna medyası, Odessa belediye meclisi üyelerinin Primorskiy Bulvarı'ndaki Puşkin Anıtı'nın yıkılmasını desteklediklerini bildirmişti.İHK üyelerinin UNESCO Genel Direktörüne gönderdiği ve İHK'nın Telegram kanalında yayımlanan yazıda, “Sadece Ruslar için değil, tüm Avrupa kültürü için önem taşıyan tarihi bir yapının yıkılması hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez” denildi.İnsan hakları aktivistleri, kültürel varlıklara yönelik vandalizmin, insanların tarihi ve kültürel kimliklerini koruma haklarının ağır bir ihlali olduğunu kaydetti. İHK üyeleri ayrıca Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın, 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi uyarınca devlet korumasına tabi olan 'Dünya Mirası Odessa'nın Tarihi Merkezi' alanının bir parçası olduğunu vurguladı.Mektupta “Sizden kültür karşıtı bir vandalizm eylemini önlemek için acil önlemler almanızı rica ediyoruz” ifadeleri yer alıyor.Sovyet tarihiyle ilişkili anıtların sökülmesi ve sokak isimlerinin değiştirilmesi hususu, Ukrayna'da 2015 yılında toplumdan arındırma yasasının kabul edilmesiyle başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kiev-rejiminin-rus-yazarlara-actigi-savas-devam-ediyor-odessada-puskin-aniti-yikilacak-1088231936.html
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odessa, unesco, rusya insan hakları konseyi, aleksandr puşkin, aleksandr sergeyeviç puşkin, anıt, yıkılma, tehdit, vandalizm
odessa, unesco, rusya insan hakları konseyi, aleksandr puşkin, aleksandr sergeyeviç puşkin, anıt, yıkılma, tehdit, vandalizm

İnsan Hakları Komitesi, Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidi üzerine UNESCO'ya başvurdu

22:52 05.12.2024
© FotoğrafOdessa'daki Puşkin Anıtı
Odessa'daki Puşkin Anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf
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İnsan Hakları Komitesi (İHK) üyeleri Odessa'daki Puşkin anıtının yıkılması tehdidi sebebiyle UNESCO'ya başvurdu.
İnsan Hakları Konseyi Sosyal ve Kültürel Haklar Daimi Komisyonu üyeleri, Odessa'daki Aleksandr Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidiyle ilgili olarak UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a bir mektup gönderdiklerini açıkladı.
Daha önce Ukrayna medyası, Odessa belediye meclisi üyelerinin Primorskiy Bulvarı'ndaki Puşkin Anıtı'nın yıkılmasını desteklediklerini bildirmişti.
İHK üyelerinin UNESCO Genel Direktörüne gönderdiği ve İHK'nın Telegram kanalında yayımlanan yazıda, “Sadece Ruslar için değil, tüm Avrupa kültürü için önem taşıyan tarihi bir yapının yıkılması hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez” denildi.
İnsan hakları aktivistleri, kültürel varlıklara yönelik vandalizmin, insanların tarihi ve kültürel kimliklerini koruma haklarının ağır bir ihlali olduğunu kaydetti. İHK üyeleri ayrıca Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın, 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi uyarınca devlet korumasına tabi olan 'Dünya Mirası Odessa'nın Tarihi Merkezi' alanının bir parçası olduğunu vurguladı.
Mektupta “Sizden kültür karşıtı bir vandalizm eylemini önlemek için acil önlemler almanızı rica ediyoruz” ifadeleri yer alıyor.
Sovyet tarihiyle ilişkili anıtların sökülmesi ve sokak isimlerinin değiştirilmesi hususu, Ukrayna'da 2015 yılında toplumdan arındırma yasasının kabul edilmesiyle başlamıştı.
Odessa'daki Puşkin Anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak
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