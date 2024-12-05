https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/insan-haklari-komitesi-odessadaki-puskin-anitinin-yikilmasi-tehdidi-uzerine-unescoya-basvurdu-1091220171.html

İnsan Hakları Komitesi, Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidi üzerine UNESCO'ya başvurdu

İnsan Hakları Komitesi, Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidi üzerine UNESCO'ya başvurdu

Sputnik Türkiye

İnsan Hakları Komitesi (İHK) üyeleri Odessa'daki Puşkin anıtının yıkılması tehdidi sebebiyle UNESCO'ya başvurdu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T22:52+0300

2024-12-05T22:52+0300

2024-12-05T22:52+0300

ukrayna krizi

odessa

unesco

rusya insan hakları konseyi

aleksandr puşkin

aleksandr sergeyeviç puşkin

anıt

yıkılma

tehdit

vandalizm

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İnsan Hakları Konseyi Sosyal ve Kültürel Haklar Daimi Komisyonu üyeleri, Odessa'daki Aleksandr Puşkin Anıtı'nın yıkılması tehdidiyle ilgili olarak UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a bir mektup gönderdiklerini açıkladı.Daha önce Ukrayna medyası, Odessa belediye meclisi üyelerinin Primorskiy Bulvarı'ndaki Puşkin Anıtı'nın yıkılmasını desteklediklerini bildirmişti.İHK üyelerinin UNESCO Genel Direktörüne gönderdiği ve İHK'nın Telegram kanalında yayımlanan yazıda, “Sadece Ruslar için değil, tüm Avrupa kültürü için önem taşıyan tarihi bir yapının yıkılması hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez” denildi.İnsan hakları aktivistleri, kültürel varlıklara yönelik vandalizmin, insanların tarihi ve kültürel kimliklerini koruma haklarının ağır bir ihlali olduğunu kaydetti. İHK üyeleri ayrıca Odessa'daki Puşkin Anıtı'nın, 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi uyarınca devlet korumasına tabi olan 'Dünya Mirası Odessa'nın Tarihi Merkezi' alanının bir parçası olduğunu vurguladı.Mektupta “Sizden kültür karşıtı bir vandalizm eylemini önlemek için acil önlemler almanızı rica ediyoruz” ifadeleri yer alıyor.Sovyet tarihiyle ilişkili anıtların sökülmesi ve sokak isimlerinin değiştirilmesi hususu, Ukrayna'da 2015 yılında toplumdan arındırma yasasının kabul edilmesiyle başlamıştı.

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odessa, unesco, rusya insan hakları konseyi, aleksandr puşkin, aleksandr sergeyeviç puşkin, anıt, yıkılma, tehdit, vandalizm