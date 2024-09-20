https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kiev-rejiminin-rus-yazarlara-actigi-savas-devam-ediyor-odessada-puskin-aniti-yikilacak-1088231936.html

Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak

Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Odessa kentinde, Kiev rejimi tarafından atanan Askeri Bölge Başkanı Oleg Kiper, kentin merkezinde yer alan Rus şair Aleksandr Puşkin'in anıtının... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T09:44+0300

2024-09-20T09:44+0300

2024-09-20T09:47+0300

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aleksandr puşkin

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sovyetler birliği

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Odessa Askeri Yönetim Başkanı Oleg Kiper, yerel medyaya açıklamasında, kentin merkezindeki Puşkin Anıtı’nın sökülmesi yönündeki emrin imzalandığını bildirerek, “Yıkacağız” ifadesini kullandı.Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, kültürel miras olan Puşkin Anıtı’nın yıkılmayacağı sözünü vermişti. Truhanov, anıtın kent sakinleri tarafından kendi paralarıyla dikildiğini belirtmişti.Ukrayna’da, yasadışı darbenin ardından dekomünizasyon yasasının kabul edildiği 2015’ten başlayarak Sovyetler Birliği ve Rusya tarihiyle ilgili anıtlar sökülüyor, cadde ve sokakların adları değiştiriliyor.

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ukrayna, odessa, rusya, edebiyat, yazar, şair, aleksandr puşkin, anıt, sovyetler birliği