https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kiev-rejiminin-rus-yazarlara-actigi-savas-devam-ediyor-odessada-puskin-aniti-yikilacak-1088231936.html
Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak
Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Odessa kentinde, Kiev rejimi tarafından atanan Askeri Bölge Başkanı Oleg Kiper, kentin merkezinde yer alan Rus şair Aleksandr Puşkin'in anıtının... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T09:44+0300
2024-09-20T09:44+0300
2024-09-20T09:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
odessa
rusya
edebiyat
yazar
şair
aleksandr puşkin
anıt
sovyetler birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088231495_0:198:943:728_1920x0_80_0_0_860e84f4555b3efc763dab37cfaabd0e.jpg
Odessa Askeri Yönetim Başkanı Oleg Kiper, yerel medyaya açıklamasında, kentin merkezindeki Puşkin Anıtı’nın sökülmesi yönündeki emrin imzalandığını bildirerek, “Yıkacağız” ifadesini kullandı.Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, kültürel miras olan Puşkin Anıtı’nın yıkılmayacağı sözünü vermişti. Truhanov, anıtın kent sakinleri tarafından kendi paralarıyla dikildiğini belirtmişti.Ukrayna’da, yasadışı darbenin ardından dekomünizasyon yasasının kabul edildiği 2015’ten başlayarak Sovyetler Birliği ve Rusya tarihiyle ilgili anıtlar sökülüyor, cadde ve sokakların adları değiştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/gorgu-tanigi-anlatti-yabanci-militanlar-sucada-toplu-katliamlar-yapti-1088228462.html
ukrayna
odessa
rusya
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088231495_0:176:943:883_1920x0_80_0_0_dbcef39c1e214cfce04641ef94d9c7b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, odessa, rusya, edebiyat, yazar, şair, aleksandr puşkin, anıt, sovyetler birliği
ukrayna, odessa, rusya, edebiyat, yazar, şair, aleksandr puşkin, anıt, sovyetler birliği
Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak
09:44 20.09.2024 (güncellendi: 09:47 20.09.2024)
Ukrayna’nın Odessa kentinde, Kiev rejimi tarafından atanan Askeri Bölge Başkanı Oleg Kiper, kentin merkezinde yer alan Rus şair Aleksandr Puşkin'in anıtının söküleceğini, ilgili emrin çoktan imzalandığını belirtti.
Odessa Askeri Yönetim Başkanı Oleg Kiper, yerel medyaya açıklamasında, kentin merkezindeki Puşkin Anıtı’nın sökülmesi yönündeki emrin imzalandığını bildirerek, “Yıkacağız” ifadesini kullandı.
Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, kültürel miras olan Puşkin Anıtı’nın yıkılmayacağı sözünü vermişti. Truhanov, anıtın kent sakinleri tarafından kendi paralarıyla dikildiğini belirtmişti.
Ukrayna’da, yasadışı darbenin ardından dekomünizasyon yasasının kabul edildiği 2015’ten başlayarak Sovyetler Birliği ve Rusya tarihiyle ilgili anıtlar sökülüyor, cadde ve sokakların adları değiştiriliyor.