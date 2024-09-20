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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kiev-rejiminin-rus-yazarlara-actigi-savas-devam-ediyor-odessada-puskin-aniti-yikilacak-1088231936.html
Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak
Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Odessa kentinde, Kiev rejimi tarafından atanan Askeri Bölge Başkanı Oleg Kiper, kentin merkezinde yer alan Rus şair Aleksandr Puşkin'in anıtının... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T09:44+0300
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Odessa Askeri Yönetim Başkanı Oleg Kiper, yerel medyaya açıklamasında, kentin merkezindeki Puşkin Anıtı’nın sökülmesi yönündeki emrin imzalandığını bildirerek, “Yıkacağız” ifadesini kullandı.Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, kültürel miras olan Puşkin Anıtı’nın yıkılmayacağı sözünü vermişti. Truhanov, anıtın kent sakinleri tarafından kendi paralarıyla dikildiğini belirtmişti.Ukrayna’da, yasadışı darbenin ardından dekomünizasyon yasasının kabul edildiği 2015’ten başlayarak Sovyetler Birliği ve Rusya tarihiyle ilgili anıtlar sökülüyor, cadde ve sokakların adları değiştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/gorgu-tanigi-anlatti-yabanci-militanlar-sucada-toplu-katliamlar-yapti-1088228462.html
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ukrayna, odessa, rusya, edebiyat, yazar, şair, aleksandr puşkin, anıt, sovyetler birliği
ukrayna, odessa, rusya, edebiyat, yazar, şair, aleksandr puşkin, anıt, sovyetler birliği

Kiev rejiminin Rus yazarlara açtığı savaş devam ediyor: Odessa’da Puşkin Anıtı yıkılacak

09:44 20.09.2024 (güncellendi: 09:47 20.09.2024)
© FotoğrafOdessa'daki Puşkin Anıtı
Odessa'daki Puşkin Anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Fotoğraf
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Ukrayna’nın Odessa kentinde, Kiev rejimi tarafından atanan Askeri Bölge Başkanı Oleg Kiper, kentin merkezinde yer alan Rus şair Aleksandr Puşkin'in anıtının söküleceğini, ilgili emrin çoktan imzalandığını belirtti.
Odessa Askeri Yönetim Başkanı Oleg Kiper, yerel medyaya açıklamasında, kentin merkezindeki Puşkin Anıtı’nın sökülmesi yönündeki emrin imzalandığını bildirerek, “Yıkacağız” ifadesini kullandı.
Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, kültürel miras olan Puşkin Anıtı’nın yıkılmayacağı sözünü vermişti. Truhanov, anıtın kent sakinleri tarafından kendi paralarıyla dikildiğini belirtmişti.
Ukrayna’da, yasadışı darbenin ardından dekomünizasyon yasasının kabul edildiği 2015’ten başlayarak Sovyetler Birliği ve Rusya tarihiyle ilgili anıtlar sökülüyor, cadde ve sokakların adları değiştiriliyor.
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