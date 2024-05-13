https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ingiltere-krali-charles-askeri-gorevini-oglu-williama-devretti-1083765894.html

İngiltere Kralı Charles askeri görevini oğlu William'a devretti

İngiltere Kralı Charles askeri görevini oğlu William'a devretti

Sputnik Türkiye

İngiltere Kralı 3. Charles, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki Kurmay Albay rütbesini oğlu Prens William'a devretti. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T19:26+0300

2024-05-13T19:26+0300

2024-05-13T19:27+0300

dünya

kral charles

prens william

askeri

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Kral Charles, Hampshire'daki Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törende, 32 yıl önce aldığı Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki Kurmay Albay görevini oğlu Prens William'a verdi.Charles, törende yaptığı açıklamada, "Galler Prensi'nin yeni Kurmay Albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici" diye konuştu.Prens William, törenin ardından Ordu Hava Birlikleri'ndeki ilk görevine başlayacak ve birliğin çalışmaları hakkında brifing alarak eğitim ve operasyonel uçakları denetleyecek.Kanser tedavisi nedeniyle tat alma duyusu kaybolduAçıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi gören İngiltere Kral Charles, Hampshire'daki ziyareti sırasında daha önce testis kanseri nedeniyle kemoterapi görmüş gaziyle de konuştu. Kral, kanser tedavisi nedeniyle tat alma duyusunu kaybettiğini anlattı.Kral Charles'ın 26 Ocak'ta prostat büyümesi tedavisi göreceği ve bu nedenle bir süre kamuya açık programlara katılamayacağı açıklanmıştı ancak 5 Şubat'ta, yapılan tetkikler sonucunda Kral'a kanser teşhisi konduğu bildirilmiş, kanserin türüne ilişkin ise bilgi verilmemişti.Buckingham Sarayı, spekülasyonları önlemek için Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığını da duyurmuştu. Charles o tarihten bu yana yalnızca Paskalya Bayramı gibi özel günler ya da resmi programlarda görüntülense de kamuya açık hiçbir etkinliğe katılmamıştı.İngiltere Kralı, kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği halka açık programlarına, 30 Nisan'da Macmillan Kanser Araştırmaları Merkezi'ndeki etkinlikle dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ingiltere-krali-charlestan-kate-middletona-tarihi-jest-yeni-unvan-verdi-1083214953.html

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