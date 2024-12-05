https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/hastaneye-kaldirilan-ilber-ortaylinin-saglik-durumu-ne-kaciyor-hastaneden-1091196288.html

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ne?: 'Kaçıyor hastaneden'

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ne?: 'Kaçıyor hastaneden'

Sputnik Türkiye

Katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T12:15+0300

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yaşam

ilber ortaylı

tarihçi

sağlık

hastane

tansiyon

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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen günlerde katıldığı televizyon programında fenalaşarak yayından ayrılmıştı.İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldıOrtaylı'nın rahatsızlandığı televizyon programının ardından hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.Ünlü tarihçinin son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin 'birtakım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları' olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.'Hastaneden kaçıyor'"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden." diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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