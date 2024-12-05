https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/hastaneye-kaldirilan-ilber-ortaylinin-saglik-durumu-ne-kaciyor-hastaneden-1091196288.html
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ne?: 'Kaçıyor hastaneden'
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ne?: 'Kaçıyor hastaneden'
Sputnik Türkiye
Katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T12:15+0300
2024-12-05T12:15+0300
2024-12-05T12:16+0300
yaşam
ilber ortaylı
tarihçi
sağlık
hastane
tansiyon
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen günlerde katıldığı televizyon programında fenalaşarak yayından ayrılmıştı.İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldıOrtaylı'nın rahatsızlandığı televizyon programının ardından hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.Ünlü tarihçinin son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin 'birtakım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları' olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.'Hastaneden kaçıyor'"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden." diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ne?: 'Kaçıyor hastaneden'
12:15 05.12.2024 (güncellendi: 12:16 05.12.2024)
Katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara neden olduğu belirtildi. Gazeteci Altaylı Ortaylı'nın hastaneden kaçmaya çalıştığını söyledi ve 'doktorlar hastanede tutmaya çalışıyor' dedi.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen günlerde katıldığı televizyon programında fenalaşarak
yayından ayrılmıştı.
İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı
Ortaylı'nın rahatsızlandığı televizyon programının ardından hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Ünlü tarihçinin son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin 'birtakım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları' olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.
"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden." diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.