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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/eski-hts-militani-anlatti-kiev-suriyedeki-teroristlere-iha-egitimi-veriyor-1091199060.html
Eski HTŞ militanı anlattı: 'Kiev, Suriye'deki teröristlere İHA eğitimi veriyor'
Eski HTŞ militanı anlattı: 'Kiev, Suriye'deki teröristlere İHA eğitimi veriyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Suriye'deki Rus güçlere saldırılar düzenlenmesi için bu ülkedeki teröristlerle işbirliği yaptığı ve onlara eğitim verdiği ortaya çıktı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:06+0300
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heyet tahrir şam (htş)
tahrir el şam
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Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütünden firar eden Ebu Muhammed el İdlibi, Ukraynalı eğitmenlerin Suriyeli teröristlere İdlib ve ülkenin diğer bölgelerinde Rus ordusuna karşı saldırılar düzenlenmesi için kamikaze İHA eğitimi verdiğini söyledi.Sputnik'e konuşan İdlibi, uzun süre HTŞ içinde yer aldığını belirterek eğitmenlerin kamikaze İHA'ların kullanımı da dahil İHA teknolojisi konusunda eğitim almak üzere bir grup genci seçtiğini kaydetti.Eğitim hakkında bildiklerini anlatan İdlibi, "Bir yıldan fazla bir süredir HTŞ komutanları, militanları hafif silah kullanımı konusunda eğitiyor. Otomatik tüfekler, çok namlulu roketatarlar ve diğer silahlarla ilgili. Bir süre sonra da bölgeye yabancı subaylar veya uzmanlar geldi" dedi.Eğitimin sürdüğü sırada bir arkadaşıyla arasında geçen hadiseyi aktaran İdlibi, "Kısa süre sonra bir arkadaşım, Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus birliklerine karşı SİHA'ları kullandığı videoları göstermeye başladı" diye konuştu.İdlibi, "Eğitim sona erdikten sonra, gelen uzmanların Ukraynalı olduklarını öğrendik. Genç militanlara İdlib ve Suriye genelindeki Rus ordusu mevzilerine yönelik İHA kamikaze kullanma eğitimi verdiler" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dis-saldiri-durumunda-karsilikli-yardimlasmayi-iceriyor-rusya-kuzey-kore-anlasmasi-resmen-1091191749.html
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suriye, idlib, kiev, heyet tahrir şam (htş), tahrir el şam, sputnik, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), heyet tahrir el şam (htş), heyet tahrir şam, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rus ordusu, rusya ordusu

Eski HTŞ militanı anlattı: 'Kiev, Suriye'deki teröristlere İHA eğitimi veriyor'

13:06 05.12.2024
© AP Photo / Ghaith AlsayedSyrian opposition fighters drive a seized seized Syrian army armoured vehicle near the town of Khan Assubul, Syria, southwest of Aleppo, Sunday, Dec. 1, 2024. Syrian opposition insurgency launched a campaign on Wednesday with a two-pronged attack on Aleppo and the countryside around Idlib.(AP Photo/Ghaith Alsayed)
Syrian opposition fighters drive a seized seized Syrian army armoured vehicle near the town of Khan Assubul, Syria, southwest of Aleppo, Sunday, Dec. 1, 2024. Syrian opposition insurgency launched a campaign on Wednesday with a two-pronged attack on Aleppo and the countryside around Idlib.(AP Photo/Ghaith Alsayed) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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Ukrayna ordusunun Suriye'deki Rus güçlere saldırılar düzenlenmesi için bu ülkedeki teröristlerle işbirliği yaptığı ve onlara eğitim verdiği ortaya çıktı.
Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütünden firar eden Ebu Muhammed el İdlibi, Ukraynalı eğitmenlerin Suriyeli teröristlere İdlib ve ülkenin diğer bölgelerinde Rus ordusuna karşı saldırılar düzenlenmesi için kamikaze İHA eğitimi verdiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan İdlibi, uzun süre HTŞ içinde yer aldığını belirterek eğitmenlerin kamikaze İHA'ların kullanımı da dahil İHA teknolojisi konusunda eğitim almak üzere bir grup genci seçtiğini kaydetti.

Eğitim hakkında bildiklerini anlatan İdlibi, "Bir yıldan fazla bir süredir HTŞ komutanları, militanları hafif silah kullanımı konusunda eğitiyor. Otomatik tüfekler, çok namlulu roketatarlar ve diğer silahlarla ilgili. Bir süre sonra da bölgeye yabancı subaylar veya uzmanlar geldi" dedi.

Eğitimin sürdüğü sırada bir arkadaşıyla arasında geçen hadiseyi aktaran İdlibi, "Kısa süre sonra bir arkadaşım, Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus birliklerine karşı SİHA'ları kullandığı videoları göstermeye başladı" diye konuştu.

İdlibi, "Eğitim sona erdikten sonra, gelen uzmanların Ukraynalı olduklarını öğrendik. Genç militanlara İdlib ve Suriye genelindeki Rus ordusu mevzilerine yönelik İHA kamikaze kullanma eğitimi verdiler" diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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