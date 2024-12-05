https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/gazzenin-guneyine-goce-zorlanan-filistinliler-hayatlarini-tehlikeye-atarak-komur-uretimiyle-1091216955.html
Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor
Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor
Sputnik Türkiye
Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerleşen Filistinliler, hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T21:58+0300
2024-12-05T21:58+0300
2024-12-05T21:58+0300
israil- filistin çatışması
video
kömür
gazze şeridi
gazze
filistin
han yunus
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Yerinden edilmiş Han Yunus sakini Muaz Abu Audah, daha savaştan önce Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ağaç kömürü üretimiyle uğraşıyordu. Şimdi de elektrik, gaz ve mazot olmadan yaşayan insanların ısınma amaçlı yakıtları olması için yeniden bu işi yapmaya başladı. Kömür olunca yemek pişirilebiliyor, ısınma ve hatta aydınlatma sağlanabiliyor. Abu Audah, sınır bölgelerinden hayatlarını tehlikeye atarak ağaç parçaları çıkaran ve onlardan kömür yapan bir ekip oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html
gazze şeridi
gazze
filistin
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Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor
Sputnik Türkiye
Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor
2024-12-05T21:58+0300
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video, kömür, gazze şeridi, gazze, filistin, han yunus
video, kömür, gazze şeridi, gazze, filistin, han yunus
Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor
Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerleşen Filistinliler, hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor.
Yerinden edilmiş Han Yunus sakini Muaz Abu Audah, daha savaştan önce Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ağaç kömürü üretimiyle uğraşıyordu. Şimdi de elektrik, gaz ve mazot olmadan yaşayan insanların ısınma amaçlı yakıtları olması için yeniden bu işi yapmaya başladı.
Kömür olunca yemek pişirilebiliyor, ısınma ve hatta aydınlatma sağlanabiliyor. Abu Audah, sınır bölgelerinden hayatlarını tehlikeye atarak ağaç parçaları çıkaran ve onlardan kömür yapan bir ekip oluşturdu.