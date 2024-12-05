https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/gazzenin-guneyine-goce-zorlanan-filistinliler-hayatlarini-tehlikeye-atarak-komur-uretimiyle-1091216955.html

Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor

Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor

Sputnik Türkiye

Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerleşen Filistinliler, hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T21:58+0300

2024-12-05T21:58+0300

2024-12-05T21:58+0300

israil- filistin çatışması

video

kömür

gazze şeridi

gazze

filistin

han yunus

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Yerinden edilmiş Han Yunus sakini Muaz Abu Audah, daha savaştan önce Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ağaç kömürü üretimiyle uğraşıyordu. Şimdi de elektrik, gaz ve mazot olmadan yaşayan insanların ısınma amaçlı yakıtları olması için yeniden bu işi yapmaya başladı. Kömür olunca yemek pişirilebiliyor, ısınma ve hatta aydınlatma sağlanabiliyor. Abu Audah, sınır bölgelerinden hayatlarını tehlikeye atarak ağaç parçaları çıkaran ve onlardan kömür yapan bir ekip oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html

gazze şeridi

gazze

filistin

han yunus

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Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor Sputnik Türkiye Gazze’nin güneyine göçe zorlanan Filistinliler hayatlarını tehlikeye atarak kömür üretimiyle uğraşıyor 2024-12-05T21:58+0300 true PT3M02S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, kömür, gazze şeridi, gazze, filistin, han yunus