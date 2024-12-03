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Victor Osimhen transferinde büyük deprem: Avrupa devi harekete geçti, Galatasaray bu yarışı kazanabilecek mi?
Victor Osimhen transferinde büyük deprem: Avrupa devi harekete geçti, Galatasaray bu yarışı kazanabilecek mi?
Sputnik Türkiye
75 milyon Euro serbest kalma bedeliyle dikkat çeken Victor Osimhen için transfer yarışı kızıştı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmak için sponsor... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:27+0300
2024-12-03T12:27+0300
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galatasaray
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sergilediği performansla hem Avrupa kulüplerinin radarına girdi hem de taraftarların sevgisini kazandı. Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Ancak, İtalyan basınından gelen iddialar bu transferin hiç kolay olmayacağını gösteriyor.Milan da devredeNapoli’nin serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak belirlediği Nijeryalı yıldız için Milan’ın harekete geçtiği öğrenildi. İtalya Serie A’nın dev ekiplerinden biri olan Milan, Osimhen’i transfer listesine ekledi ve oyuncunun hayallerini süsleyen bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.Galatasaray’da Osimhen fırtınasıGalatasaray formasıyla 12 maçta 9 gol ve 5 asist kaydeden Osimhen, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde takımına büyük katkı sağladı. Kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılıların Süper Lig’deki başarısında kilit rol oynadı.Premier Lig kulüpleri de peşindeOsimhen’in adı, Avrupa devleriyle sıkça anılıyor. Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United gibi Premier Lig ekiplerinin, yıldız futbolcu için nabız yokladığı biliniyor. Bu rekabet, Galatasaray’ın transferde işini daha da zorlaştırıyor.Sponsor desteği kritikGalatasaray, Osimhen’in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yalnızca finansman arayışıyla değil, aynı zamanda Avrupa’nın dev kulüpleriyle rekabet ederek yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışıyor.Osimhen’in performansıGalatasaray formasıyla sahaya çıktığı 915 dakikada 9 gol ve 5 asist yapan Nijeryalı golcü, sergilediği performansla takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcunun istikrarı, Avrupa’daki taliplerinin iştahını kabartıyor.Victor Osimhen için Galatasaray ve Milan’ın yanı sıra, birçok Avrupa kulübü de devrede. Napoli’nin yüksek serbest kalma bedeli, bu transferin kaderini belirleyecek. Galatasaray’ın sponsorluk görüşmelerinin yanı sıra, Milan’ın potansiyel hamlesi ve diğer taliplerin teklifleri, yıldız oyuncunun geleceğini şekillendirecek.Yıldız golcü transferin gözdesi olmaya devam ederken, Galatasaray taraftarı büyük bir heyecanla Osimhen için yapılacak son hamleleri bekliyor.
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victor osimhen transfer, galatasaray osimhen, osimhen milan transferi, napoli osimhen bonservis, 75 milyon euro transfer, galatasaray transfer haberleri, osimhen galatasaray performansı, osimhen süper lig golleri, osimhen avrupa ligi, osimhen premier lig transferi, osimhen chelsea, osimhen manchester united, arsenal osimhen transfer, newcastle osimhen, osimhen 9 gol 5 asist, osimhen galatasaray’da kalacak mı, galatasaray napoli transfer görüşmesi, osimhen bonservis bedeli, italya serie a transfer haberleri, galatasaray osimhen kaynak arayışı, osimhen transfer savaşı, galatasaray napoli osimhen, italya basını osimhen, galatasaray yıldız oyuncu transfer, osimhen yeni takım, victor osimhen transferde son durum

Victor Osimhen transferinde büyük deprem: Avrupa devi harekete geçti, Galatasaray bu yarışı kazanabilecek mi?

12:27 03.12.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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75 milyon Euro serbest kalma bedeliyle dikkat çeken Victor Osimhen için transfer yarışı kızıştı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmak için sponsor arayışlarını sürdürürken, İtalya Serie A devi Milan da devreye girdi. İşte yıldız golcünün geleceğiyle ilgili son dakika gelişmeleri...
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sergilediği performansla hem Avrupa kulüplerinin radarına girdi hem de taraftarların sevgisini kazandı. Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Ancak, İtalyan basınından gelen iddialar bu transferin hiç kolay olmayacağını gösteriyor.

Milan da devrede

Napoli’nin serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak belirlediği Nijeryalı yıldız için Milan’ın harekete geçtiği öğrenildi. İtalya Serie A’nın dev ekiplerinden biri olan Milan, Osimhen’i transfer listesine ekledi ve oyuncunun hayallerini süsleyen bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Galatasaray’da Osimhen fırtınası

Galatasaray formasıyla 12 maçta 9 gol ve 5 asist kaydeden Osimhen, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde takımına büyük katkı sağladı. Kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılıların Süper Lig’deki başarısında kilit rol oynadı.

Premier Lig kulüpleri de peşinde

Osimhen’in adı, Avrupa devleriyle sıkça anılıyor. Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United gibi Premier Lig ekiplerinin, yıldız futbolcu için nabız yokladığı biliniyor. Bu rekabet, Galatasaray’ın transferde işini daha da zorlaştırıyor.

Sponsor desteği kritik

Galatasaray, Osimhen’in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yalnızca finansman arayışıyla değil, aynı zamanda Avrupa’nın dev kulüpleriyle rekabet ederek yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışıyor.

Osimhen’in performansı

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 915 dakikada 9 gol ve 5 asist yapan Nijeryalı golcü, sergilediği performansla takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcunun istikrarı, Avrupa’daki taliplerinin iştahını kabartıyor.
Victor Osimhen için Galatasaray ve Milan’ın yanı sıra, birçok Avrupa kulübü de devrede. Napoli’nin yüksek serbest kalma bedeli, bu transferin kaderini belirleyecek. Galatasaray’ın sponsorluk görüşmelerinin yanı sıra, Milan’ın potansiyel hamlesi ve diğer taliplerin teklifleri, yıldız oyuncunun geleceğini şekillendirecek.
Yıldız golcü transferin gözdesi olmaya devam ederken, Galatasaray taraftarı büyük bir heyecanla Osimhen için yapılacak son hamleleri bekliyor.
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
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