https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/victor-osimhen-transferinde-buyuk-deprem-avrupa-devi-harekete-gecti-galatasaray-bu-yarisi-1091104732.html
Victor Osimhen transferinde büyük deprem: Avrupa devi harekete geçti, Galatasaray bu yarışı kazanabilecek mi?
Victor Osimhen transferinde büyük deprem: Avrupa devi harekete geçti, Galatasaray bu yarışı kazanabilecek mi?
Sputnik Türkiye
75 milyon Euro serbest kalma bedeliyle dikkat çeken Victor Osimhen için transfer yarışı kızıştı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmak için sponsor... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:27+0300
2024-12-03T12:27+0300
2024-12-03T12:27+0300
spor
osimhen
napoli
galatasaray
milan
süper lig
transfer
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sergilediği performansla hem Avrupa kulüplerinin radarına girdi hem de taraftarların sevgisini kazandı. Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Ancak, İtalyan basınından gelen iddialar bu transferin hiç kolay olmayacağını gösteriyor.Milan da devredeNapoli’nin serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak belirlediği Nijeryalı yıldız için Milan’ın harekete geçtiği öğrenildi. İtalya Serie A’nın dev ekiplerinden biri olan Milan, Osimhen’i transfer listesine ekledi ve oyuncunun hayallerini süsleyen bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.Galatasaray’da Osimhen fırtınasıGalatasaray formasıyla 12 maçta 9 gol ve 5 asist kaydeden Osimhen, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde takımına büyük katkı sağladı. Kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılıların Süper Lig’deki başarısında kilit rol oynadı.Premier Lig kulüpleri de peşindeOsimhen’in adı, Avrupa devleriyle sıkça anılıyor. Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United gibi Premier Lig ekiplerinin, yıldız futbolcu için nabız yokladığı biliniyor. Bu rekabet, Galatasaray’ın transferde işini daha da zorlaştırıyor.Sponsor desteği kritikGalatasaray, Osimhen’in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yalnızca finansman arayışıyla değil, aynı zamanda Avrupa’nın dev kulüpleriyle rekabet ederek yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışıyor.Osimhen’in performansıGalatasaray formasıyla sahaya çıktığı 915 dakikada 9 gol ve 5 asist yapan Nijeryalı golcü, sergilediği performansla takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcunun istikrarı, Avrupa’daki taliplerinin iştahını kabartıyor.Victor Osimhen için Galatasaray ve Milan’ın yanı sıra, birçok Avrupa kulübü de devrede. Napoli’nin yüksek serbest kalma bedeli, bu transferin kaderini belirleyecek. Galatasaray’ın sponsorluk görüşmelerinin yanı sıra, Milan’ın potansiyel hamlesi ve diğer taliplerin teklifleri, yıldız oyuncunun geleceğini şekillendirecek.Yıldız golcü transferin gözdesi olmaya devam ederken, Galatasaray taraftarı büyük bir heyecanla Osimhen için yapılacak son hamleleri bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/futbol-macinda-felaket-hakem-kararini-begenmeyip-sahaya-inenler-en-az-56-kisiyi-oldurdu-3-gunluk-1091090709.html
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Victor Osimhen transferinde büyük deprem: Avrupa devi harekete geçti, Galatasaray bu yarışı kazanabilecek mi?
75 milyon Euro serbest kalma bedeliyle dikkat çeken Victor Osimhen için transfer yarışı kızıştı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmak için sponsor arayışlarını sürdürürken, İtalya Serie A devi Milan da devreye girdi. İşte yıldız golcünün geleceğiyle ilgili son dakika gelişmeleri...
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sergilediği performansla hem Avrupa kulüplerinin radarına girdi hem de taraftarların sevgisini kazandı. Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Ancak, İtalyan basınından gelen iddialar bu transferin hiç kolay olmayacağını gösteriyor.
Napoli’nin serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak belirlediği Nijeryalı yıldız için Milan’ın harekete geçtiği öğrenildi. İtalya Serie A’nın dev ekiplerinden biri olan Milan, Osimhen’i transfer listesine ekledi ve oyuncunun hayallerini süsleyen bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Galatasaray’da Osimhen fırtınası
Galatasaray formasıyla 12 maçta 9 gol ve 5 asist kaydeden Osimhen, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde takımına büyük katkı sağladı. Kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılıların Süper Lig’deki başarısında kilit rol oynadı.
Premier Lig kulüpleri de peşinde
Osimhen’in adı, Avrupa devleriyle sıkça anılıyor. Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United gibi Premier Lig ekiplerinin, yıldız futbolcu için nabız yokladığı biliniyor. Bu rekabet, Galatasaray’ın transferde işini daha da zorlaştırıyor.
Galatasaray, Osimhen’in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yalnızca finansman arayışıyla değil, aynı zamanda Avrupa’nın dev kulüpleriyle rekabet ederek yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışıyor.
Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 915 dakikada 9 gol ve 5 asist yapan Nijeryalı golcü, sergilediği performansla takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcunun istikrarı, Avrupa’daki taliplerinin iştahını kabartıyor.
Victor Osimhen için Galatasaray ve Milan’ın yanı sıra, birçok Avrupa kulübü de devrede. Napoli’nin yüksek serbest kalma bedeli, bu transferin kaderini belirleyecek. Galatasaray’ın sponsorluk görüşmelerinin yanı sıra, Milan’ın potansiyel hamlesi ve diğer taliplerin teklifleri, yıldız oyuncunun geleceğini şekillendirecek.
Yıldız golcü transferin gözdesi olmaya devam ederken, Galatasaray taraftarı büyük bir heyecanla Osimhen için yapılacak son hamleleri bekliyor.