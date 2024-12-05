https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/fransa-basbakani-michel-barnier-guven-oylamasinin-ardindan-istifa-etti-1091214443.html

Fransa Başbakanı Michel Barnier, istifa etti

Fransa Başbakanı Michel Barnier, istifa etti

Sputnik Türkiye

Fransa'da dün yapılan güven oylaması sonucu Başbakan Michel Barnier hükümeti düşmüş, ülke yeni bir siyasi belirsizlik içine girmişti. Başbakan Barnier, bugün... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T17:37+0300

2024-12-05T17:37+0300

2024-12-05T17:38+0300

dünya

fransa

michel barnier

emmanuel macron

hükümet

istifa

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Fransa'da güven oyunu alamayan Başbakan Michel Barnier istifa ettiğini duyurdu. Fransa tarihinde 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güven oylaması sonrası düştü. Yalnızca 3 aydır başbakan olan Michel Barnier'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması bekleniyordu.Cumhurbaşkanı Macron’un bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı basına yansırken yeni başbakanın kim olacağı sorusu henüz cevapsız. Fransa’da erken genel seçimlerin ardından atanan Cumhuriyetçiler partisinden Başbakan Michel Barnier'in merkez sağ azınlık hükümeti, muhalefet ile 2025 bütçesi ve sağlık sigortası bütçesi konusunda uzlaşmaya varamayınca verilen gensoru önergesi Mecliste dün akşam 557’den 331 vekilin desteğiyle kabul edilmişti.90 günlük hükümetBöylece, ülkede 5. Cumhuriyet döneminde 1962’den sonra ilk kez bir hükümet, muhalefetin güvenoyunu alamayarak düştü. Barnier hükümeti sadece 90 günle Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde en kısa süre görev yapan hükümet oldu.

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fransa, michel barnier, emmanuel macron, hükümet, istifa