https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/firlayan-rogar-kapaginin-hastanelik-ettigi-metrobus-yolcusu-patlama-sesi-duydum-5-10-dakika-sonra-1091177026.html
Fırlayan rögar kapağının hastanelik ettiği metrobüs yolcusu: Patlama sesi geldi, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu
Fırlayan rögar kapağının hastanelik ettiği metrobüs yolcusu: Patlama sesi geldi, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt’ta rögar kapağının yaraladığı hareket halindeki metrobüsün içindeki adam olay anını anlattı. Kapıya doğru yöneldiği sırada patlama sesi... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T01:38+0300
2024-12-05T01:38+0300
2024-12-05T01:42+0300
yaşam
rögar
rögar kapağı
metrobüs
yolcu
yaralanma
istanbul
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İstanbul’da yaşanan sıradışı olayda rögar kapağı fırlayarak metrobüsün kapısını kırdı ve inmeye hazılarlanan yolcunun araç henüz hareket halindeyken düşmesin neden oldu.Yola düşen Emrah Aytiş, kendisini hastanelik eden olayda ayağında çatlak, kolunda et ezilmesi, belinde ise kırık şüphesi olduğunu söyledi. Hastaneden taburcu olan Aytiş, yeniden MR çekildiğinde son durumunun anlaşılacağını aktardı.Kaza nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu ifade eden Emrah Aytiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi olduğunu söyledi ve “Tedavi sürecim devam ediyor. İki çocuğum var, çalışamayacağım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.Aytiş olay anında hatırladıklarını ise şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-firlayan-rogar-kapagi-metrobusun-kapisini-kirdi-yolcu-yola-dustu-1091120526.html
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rögar, rögar kapağı, metrobüs, yolcu, yaralanma, istanbul
rögar, rögar kapağı, metrobüs, yolcu, yaralanma, istanbul
Fırlayan rögar kapağının hastanelik ettiği metrobüs yolcusu: Patlama sesi geldi, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu
01:38 05.12.2024 (güncellendi: 01:42 05.12.2024)
İstanbul Esenyurt’ta rögar kapağının yaraladığı hareket halindeki metrobüsün içindeki adam olay anını anlattı. Kapıya doğru yöneldiği sırada patlama sesi duyduğunu söyleyen Emrah Aytiş, metrobüsten düştüğünü, bir süre sonra da bilincini kaybettiğini aktardı.
İstanbul’da yaşanan sıradışı olayda rögar kapağı fırlayarak metrobüsün kapısını kırdı ve inmeye hazılarlanan yolcunun araç henüz hareket halindeyken düşmesin neden oldu.
Yola düşen Emrah Aytiş, kendisini hastanelik eden olayda ayağında çatlak, kolunda et ezilmesi, belinde ise kırık şüphesi olduğunu söyledi. Hastaneden taburcu olan Aytiş, yeniden MR çekildiğinde son durumunun anlaşılacağını aktardı.
Kaza nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu ifade eden Emrah Aytiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi olduğunu söyledi ve “Tedavi sürecim devam ediyor. İki çocuğum var, çalışamayacağım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
Aytiş olay anında hatırladıklarını ise şöyle anlattı:
"Tam inecektim, kapıya doğru yöneldim, telefonla uğraşıyordum, patlama sesi geldi. O an düştüm, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu. Daha sonra kendime geldim. Bir yarım saat ambulans bekledim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü."