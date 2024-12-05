https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/firlayan-rogar-kapaginin-hastanelik-ettigi-metrobus-yolcusu-patlama-sesi-duydum-5-10-dakika-sonra-1091177026.html

Fırlayan rögar kapağının hastanelik ettiği metrobüs yolcusu: Patlama sesi geldi, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu

Fırlayan rögar kapağının hastanelik ettiği metrobüs yolcusu: Patlama sesi geldi, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt’ta rögar kapağının yaraladığı hareket halindeki metrobüsün içindeki adam olay anını anlattı. Kapıya doğru yöneldiği sırada patlama sesi... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T01:38+0300

2024-12-05T01:38+0300

2024-12-05T01:42+0300

yaşam

rögar

rögar kapağı

metrobüs

yolcu

yaralanma

istanbul

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İstanbul’da yaşanan sıradışı olayda rögar kapağı fırlayarak metrobüsün kapısını kırdı ve inmeye hazılarlanan yolcunun araç henüz hareket halindeyken düşmesin neden oldu.Yola düşen Emrah Aytiş, kendisini hastanelik eden olayda ayağında çatlak, kolunda et ezilmesi, belinde ise kırık şüphesi olduğunu söyledi. Hastaneden taburcu olan Aytiş, yeniden MR çekildiğinde son durumunun anlaşılacağını aktardı.Kaza nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu ifade eden Emrah Aytiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi olduğunu söyledi ve “Tedavi sürecim devam ediyor. İki çocuğum var, çalışamayacağım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.Aytiş olay anında hatırladıklarını ise şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-firlayan-rogar-kapagi-metrobusun-kapisini-kirdi-yolcu-yola-dustu-1091120526.html

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rögar, rögar kapağı, metrobüs, yolcu, yaralanma, istanbul