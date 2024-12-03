https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-firlayan-rogar-kapagi-metrobusun-kapisini-kirdi-yolcu-yola-dustu-1091120526.html

İstanbul'da fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: Yolcu yola düştü

İstanbul'da fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: Yolcu yola düştü

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta seyir halindeki bir metrobüs, rögar kapağının yerinden fırlaması sonucu kaza yaptı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapısını kırıp açarken, kapıya... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T17:09+0300

2024-12-03T17:09+0300

2024-12-03T17:09+0300

türkiye

metrobüs

yolcu

kaza

rögar kapağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091120641_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0254f444b4e7298dc2166fdebd335c2f.jpg

Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Saadetdere durağından Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre, metrobüs seyir halindeyken geçtiği rögar kapağı aniden yerinden çıktı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapı camını kırarak kapının açılmasına yol açtı. Yolcu metrobüsten yola düştüBu sırada kapıya yaslanmış olan bir yolcu, kapının açılmasıyla yola düştü. Olay yerindeki diğer yolcuların ihbarıyla sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.Yaralı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kazanın gerçekleştiği bölgede kısa süreli bir duraksama yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/dondurucu-soguklar-geliyor-ekstrem-hava-olaylari-gorulecek-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-yilbasi-1091106451.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metrobüs, yolcu, kaza, rögar kapağı