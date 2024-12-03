https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-firlayan-rogar-kapagi-metrobusun-kapisini-kirdi-yolcu-yola-dustu-1091120526.html
İstanbul'da fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: Yolcu yola düştü
İstanbul'da fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: Yolcu yola düştü
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta seyir halindeki bir metrobüs, rögar kapağının yerinden fırlaması sonucu kaza yaptı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapısını kırıp açarken, kapıya... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T17:09+0300
2024-12-03T17:09+0300
2024-12-03T17:09+0300
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metrobüs
yolcu
kaza
rögar kapağı
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Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Saadetdere durağından Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre, metrobüs seyir halindeyken geçtiği rögar kapağı aniden yerinden çıktı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapı camını kırarak kapının açılmasına yol açtı. Yolcu metrobüsten yola düştüBu sırada kapıya yaslanmış olan bir yolcu, kapının açılmasıyla yola düştü. Olay yerindeki diğer yolcuların ihbarıyla sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.Yaralı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kazanın gerçekleştiği bölgede kısa süreli bir duraksama yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/dondurucu-soguklar-geliyor-ekstrem-hava-olaylari-gorulecek-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-yilbasi-1091106451.html
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metrobüs, yolcu, kaza, rögar kapağı
metrobüs, yolcu, kaza, rögar kapağı
İstanbul'da fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: Yolcu yola düştü
Esenyurt'ta seyir halindeki bir metrobüs, rögar kapağının yerinden fırlaması sonucu kaza yaptı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapısını kırıp açarken, kapıya yaslanan bir yolcunun yola düşmesine neden oldu. Yaralanan yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Saadetdere durağından Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre, metrobüs seyir halindeyken geçtiği rögar kapağı aniden yerinden çıktı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapı camını kırarak kapının açılmasına yol açtı.
Yolcu metrobüsten yola düştü
Bu sırada kapıya yaslanmış olan bir yolcu, kapının açılmasıyla yola düştü. Olay yerindeki diğer yolcuların ihbarıyla sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.Yaralı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kazanın gerçekleştiği bölgede kısa süreli bir duraksama yaşandı.