https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/eski-nurdagi-belediye-baskani-kavaka-16-yil-hapis-1091218749.html
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 26 kişinin yaşamını yitirdiği davada eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis cezası verildi. Kavak'ın... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T21:18+0300
2024-12-05T21:18+0300
2024-12-05T21:18+0300
türkiye
nurdağı
belediye başkanı
deprem
kahramanmaraş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091218837_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_5b80a68077306140cc6b7cbe6edf792e.jpg
Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan Kavak, suçlamaları kabul etmedi.Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.Kavak'ın depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği binaya ilişkin yargılaması da devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/milli-guvenlik-kurulundan-suriye-mesaji-rejim-kendi-halkiyla-ve-mesru-muhalefetle-uzlasmali--1091218370.html
türkiye
nurdağı
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091218837_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_eb7e2e6ee2930e4446f4441ab0fe1c0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nurdağı, belediye başkanı, deprem, kahramanmaraş
nurdağı, belediye başkanı, deprem, kahramanmaraş
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 26 kişinin yaşamını yitirdiği davada eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis cezası verildi. Kavak'ın depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği binaya ilişkin yargılaması da devam ediyor.
Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan Kavak, suçlamaları kabul etmedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.
Kavak'ın depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği binaya ilişkin yargılaması da devam ediyor.