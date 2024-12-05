https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/eski-nurdagi-belediye-baskani-kavaka-16-yil-hapis-1091218749.html

Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis

Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 26 kişinin yaşamını yitirdiği davada eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis cezası verildi. Kavak'ın... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T21:18+0300

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türkiye

nurdağı

belediye başkanı

deprem

kahramanmaraş

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Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan Kavak, suçlamaları kabul etmedi.Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.Kavak'ın depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği binaya ilişkin yargılaması da devam ediyor.

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nurdağı, belediye başkanı, deprem, kahramanmaraş