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Dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı içeriyor: Rusya-Kuzey Kore anlaşması resmen yürürlükte
Dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı içeriyor: Rusya-Kuzey Kore anlaşması resmen yürürlükte
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Moskova ve Pyongyang'ın ABD ile müttefiklerinin bölgedeki adımlarına cevaben imzaladığı anlaşma resmen yürürlüğe girdi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya ve Kuzey Kore arasında bu yılın ortasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması resmen yürürlüğe girdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları Andrey Rudenko ve Kim Jong-gyu'nun Moskova'da anlaşmanın onay belgelerini birbirlerine iletip protokolü imzalamalarıyla Asya-Pasifik bölgesi açısından önem taşıyan ortaklık anlaşması 4 Aralık 2024 itibarıyla resmen uygulamaya koyuldu.Bakanlığın açıklamasında, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Moskova ile Pyongyang arasındaki çok yönlü ikili etkileşimin gelişmesine katkıda bulunacak ve Kuzeydoğu Asya ile genel olarak Asya-Pasifik bölgesinde bölünmez güvenlik sisteminin inşasına istikrar sağlayıcı bir katkı sunacaktır" dendi.'Dünyanın güvenliğini sağlam bir şekilde koruyacak'Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise, anlaşmanın bölge ve dünyanın güvenliğini ortak çıkarlar doğrultusunda ve sağlam bir şekilde koruyacağını vurguladı.Anlaşmayla birlikte ikili ilişkilerin yeni bir stratejik boyuta taşınacağını kaydeden bakanlık, “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’na dayanan güçlü Kuzey Kore-Rusya ilişkileri iki ülke halklarının refahını destekleyecek, bölgesel durumu rahatlatacak ve uluslararası stratejik istikrarı garanti altına alan güçlü bir güvenlik mekanizması olarak hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.Bakanlık, anlaşmanın tahakküm ve hegemonyadan arınmış, bağımsız ve adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını hızlandırmada itici bir güç işlevi göreceğinin de altını çizdi.Haziran ayında imzalandıRusya ve Kuzey Kore liderleri, 19 Haziran’da Putin’in Pyongyang ziyareti sırasında ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’ imzalamıştı. Belge, her iki ülke tarafından da Kasım ayı ortasında onaylanmıştı. Askeri yardımlaşmayı öngörüyorAnlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin başka bir devlet veya birkaç ülke tarafından silahlı saldırıya uğraması ve savaş durumuna düşmesi halinde, diğer tarafın derhal mevcut tüm araçlarla askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor. Bu husus BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi ile Rusya ve Kuzey Kore yasaları tarafından da öngörülüyor. Ayrıca 8. madde uyarınca, taraflar, savaşın önlenmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesine yönelik mekanizmalar oluşturacak.
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haberler, andrey rudenko, asya-pasifik, pyongyang, kuzeydoğu asya, rusya olimpiyat komitesi (roc), kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, anlaşma, moskova, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
haberler, andrey rudenko, asya-pasifik, pyongyang, kuzeydoğu asya, rusya olimpiyat komitesi (roc), kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, anlaşma, moskova, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

Dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı içeriyor: Rusya-Kuzey Kore anlaşması resmen yürürlükte

10:57 05.12.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Moskova ve Pyongyang'ın ABD ile müttefiklerinin bölgedeki adımlarına cevaben imzaladığı anlaşma resmen yürürlüğe girdi.
Rusya ve Kuzey Kore arasında bu yılın ortasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması resmen yürürlüğe girdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları Andrey Rudenko ve Kim Jong-gyu'nun Moskova'da anlaşmanın onay belgelerini birbirlerine iletip protokolü imzalamalarıyla Asya-Pasifik bölgesi açısından önem taşıyan ortaklık anlaşması 4 Aralık 2024 itibarıyla resmen uygulamaya koyuldu.

Bakanlığın açıklamasında, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Moskova ile Pyongyang arasındaki çok yönlü ikili etkileşimin gelişmesine katkıda bulunacak ve Kuzeydoğu Asya ile genel olarak Asya-Pasifik bölgesinde bölünmez güvenlik sisteminin inşasına istikrar sağlayıcı bir katkı sunacaktır" dendi.

'Dünyanın güvenliğini sağlam bir şekilde koruyacak'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise, anlaşmanın bölge ve dünyanın güvenliğini ortak çıkarlar doğrultusunda ve sağlam bir şekilde koruyacağını vurguladı.

Anlaşmayla birlikte ikili ilişkilerin yeni bir stratejik boyuta taşınacağını kaydeden bakanlık, “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’na dayanan güçlü Kuzey Kore-Rusya ilişkileri iki ülke halklarının refahını destekleyecek, bölgesel durumu rahatlatacak ve uluslararası stratejik istikrarı garanti altına alan güçlü bir güvenlik mekanizması olarak hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, anlaşmanın tahakküm ve hegemonyadan arınmış, bağımsız ve adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını hızlandırmada itici bir güç işlevi göreceğinin de altını çizdi.

Haziran ayında imzalandı

Rusya ve Kuzey Kore liderleri, 19 Haziran’da Putin’in Pyongyang ziyareti sırasında ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’ imzalamıştı.

Belge, her iki ülke tarafından da Kasım ayı ortasında onaylanmıştı.

Askeri yardımlaşmayı öngörüyor

Anlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin başka bir devlet veya birkaç ülke tarafından silahlı saldırıya uğraması ve savaş durumuna düşmesi halinde, diğer tarafın derhal mevcut tüm araçlarla askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor. Bu husus BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi ile Rusya ve Kuzey Kore yasaları tarafından da öngörülüyor.

Ayrıca 8. madde uyarınca, taraflar, savaşın önlenmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesine yönelik mekanizmalar oluşturacak.
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