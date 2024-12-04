https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nasuh-mahruki-26-aralikta-hakim-karsisina-cikacak-1091162143.html

Nasuh Mahruki, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Nasuh Mahruki, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan ilk kez 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:42+0300

2024-12-04T16:42+0300

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türkiye

nasuh mahruki

akut

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

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Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahruki ilk kez 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.3 yıla kadar hapis talebiHazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/akut-eski-baskani-nasuh-mahrukinin-tutuklanmasina-ifade-ozgurlugu-itirazi--1090841367.html

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nasuh mahruki, akut, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri