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'Erdal Özyağcılar öldü' haberlerine kızından açıklama geldi
'Erdal Özyağcılar öldü' haberlerine kızından açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Erdal Özyağcılar’ın öldüğüne dair sosyal medyada yayılan asılsız iddialar, hayranlarını korkuttu. Oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar, babasının... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T12:26+0300
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Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi Erdal Özyağcılar, hakkında çıkan ölüm haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan "Erdal Özyağcılar öldü" iddiaları, sanatçının hayranlarını endişelendirdi. Bazı kullanıcılar 76 yaşındaki usta oyuncunun vefat ettiği yönünde asılsız paylaşımlar yapınca ailesinden açıklama geldi.'Babam evde ve gayet i̇yi'Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddialara sert tepki gösterdi. Zeynep Özyağcılar, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.Asılsız haberler sevenlerini üzdüErdal Özyağcılar hakkında çıkan bu tür asılsız haberler, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken sanatçının hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak kısa sürede yapılan açıklamalar, usta sanatçının sağlığının yerinde olduğunu doğruladı.Erdal Özyağcılar kimdir?1948 yılında Bursa’da dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Türk tiyatro ve sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan Özyağcılar, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle ikinci sınıfta okulu bırakarak İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne geçti.1966 yılında "Karakolda" adlı oyunla tiyatro sahnesine adım atan usta sanatçı, aynı yıl Atıf Yılmaz’ın yönettiği "Ölüm Tarlası" filmiyle sinemada da kendini gösterdi. 1972 yılında, sinema oyuncusu Güzin Koçak ile evlenen Erdal Özyağcılar, yıllardır oyunculuk kariyerine başarıyla devam ediyor.
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'Erdal Özyağcılar öldü' haberlerine kızından açıklama geldi

12:26 05.12.2024
© Fotoğraf : TwitterErdal Özyağcılar
Erdal Özyağcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Usta sanatçı Erdal Özyağcılar’ın öldüğüne dair sosyal medyada yayılan asılsız iddialar, hayranlarını korkuttu. Oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve "Bu haberi yayanlarla uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar…
Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi Erdal Özyağcılar, hakkında çıkan ölüm haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan "Erdal Özyağcılar öldü" iddiaları, sanatçının hayranlarını endişelendirdi. Bazı kullanıcılar 76 yaşındaki usta oyuncunun vefat ettiği yönünde asılsız paylaşımlar yapınca ailesinden açıklama geldi.

'Babam evde ve gayet i̇yi'

Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddialara sert tepki gösterdi. Zeynep Özyağcılar, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

Asılsız haberler sevenlerini üzdü

Erdal Özyağcılar hakkında çıkan bu tür asılsız haberler, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken sanatçının hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak kısa sürede yapılan açıklamalar, usta sanatçının sağlığının yerinde olduğunu doğruladı.

Erdal Özyağcılar kimdir?

1948 yılında Bursa’da dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Türk tiyatro ve sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan Özyağcılar, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle ikinci sınıfta okulu bırakarak İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne geçti.
1966 yılında "Karakolda" adlı oyunla tiyatro sahnesine adım atan usta sanatçı, aynı yıl Atıf Yılmaz’ın yönettiği "Ölüm Tarlası" filmiyle sinemada da kendini gösterdi. 1972 yılında, sinema oyuncusu Güzin Koçak ile evlenen Erdal Özyağcılar, yıllardır oyunculuk kariyerine başarıyla devam ediyor.
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