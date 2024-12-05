Enkaz üzerinde yaşayan Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor
11:27 05.12.2024 (güncellendi: 18:41 05.12.2024)
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor.
Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Han Yunus kentine sığınan Filistinliler rutubet, soğuk ve buna bağlı hastalıklardan mustarip hale geldi. Kaldıkları evlerin enkazında soğuk hava şartlarıyla mücadele eden sığınmacıların durumu, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albazİsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Han Yunus kentine sığınan göçmenler, bir yandan çocuklarına su ve gıda malzemelerini temin etmeye çalışırken diğer yandan kaldıkları evin enkazında soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
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© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Han Yunus kentine sığınan göçmenler, bir yandan çocuklarına su ve gıda malzemelerini temin etmeye çalışırken diğer yandan kaldıkları evin enkazında soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
© AP Photo / Anadolu/Doaa AlbazHan Yunus kentine sığınan Ellaham ailesi, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
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© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
Han Yunus kentine sığınan Ellaham ailesi, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
© AP Photo / Anadolu/Doaa AlbazHan Yunus'ta kaldıkları evin enkazında ısınmaya çalışan Filistinli göçmenler
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© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
Han Yunus'ta kaldıkları evin enkazında ısınmaya çalışan Filistinli göçmenler
© AP Photo / Anadolu/Doaa AlbazHan Yunus'ta kaldıkları evin enkazında ısınmaya çalışan Filistinli göçmenler
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© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
Han Yunus'ta kaldıkları evin enkazında ısınmaya çalışan Filistinli göçmenler
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albazİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor
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© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor
© AP Photo / Anadolu/Doaa AlbazKış mevsiminin başlaması ve sık sık yağan yağmurlarla birlikte Gazze Şeridi'nde yıkık evlerde yaşayan insanlar rutubet, soğuk ve buna bağlı hastalıklardan mustarip hale geldi
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© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
Kış mevsiminin başlaması ve sık sık yağan yağmurlarla birlikte Gazze Şeridi'nde yıkık evlerde yaşayan insanlar rutubet, soğuk ve buna bağlı hastalıklardan mustarip hale geldi