Enkaz üzerinde yaşayan Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor

© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Han Yunus kentine sığınan göçmenler, bir yandan çocuklarına su ve gıda malzemelerini temin etmeye çalışırken diğer yandan kaldıkları evin enkazında soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor