En popüler bebek isimleri açıklandı: Sonuçlar İngilizleri şaşırttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Körfez ülkeleri, Suriye’yi İran’a bırakmak istemiyor. Arap dayanışması görüntüsü var’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de neler oluyor? Sahada son durum nedir?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sabiha Gökçen'in yapay zekası geliyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-populer-bebek-isimleri-aciklandi-sonuclar-ingilizleri-sasirtti-1091207064.html
En popüler bebek isimleri açıklandı: Sonuçlar İngilizleri şaşırttı
En popüler bebek isimleri açıklandı: Sonuçlar İngilizleri şaşırttı
Sputnik Türkiye
İngiltere'deki en popüler erkek bebek ismi duyanları şaşırttı. Birinci sırada Muhammed ismi yer aldı. Geçen senenin birinci Noah ismi ise ikinciliğe düştü. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T15:38+0300
2024-12-05T15:38+0300
dünya
avrupa
ingiltere
ingiliz ulusal istatistik ofisi (ons)
galler
cillian murphy
margot robbie
barbie
oppenheimer
muhammed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102075/22/1020752285_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3afb499272e8929b3847f27cce2b9f79.jpg
İngiltere ve Galler'deki erkek bebekler için tercih edilen en popüler isim görenleri şaşırttı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre 2023'te 4 bin 600'den fazla erkek çocuğa Muhammed isminin verildiği açıklandı. ONS verileri sadece 'Muhammed' isminin birinci sırada olduğunu söylese de ismin farklı yazılımlarının da olduğu göz önüne alındığından bu rakam olduğundan çok daha fazla çıkabilir.ONS her yıl bebek isimlerini analiz ederek belirli isimlerin nasıl gözden düştüğünü veya popülerliğini nasıl artırdığını gösteren eğilimleri açıklıyor. Buna göre bir önceki senenin birincisi Noah, ikinci sırada yer alırken üçüncülük Oliver'a kaldı.Olivia, kız isimleri listesinde üst üste sekizinci yıl zirvede kalırken, Amelia ve Isla isimleri takip etti.Sıralamada en yüksek sıçramayı yapan ismin 637. sıradan 100. sıraya çıkan Bodhi olduğu açıklandı.Barbie ve Oppenheimer film yıldızlarının isimleri üst sıralardaAnalizler, 2023'de Dünya gündemine oturan Barbie ve Oppenheimar filmlerinde başrol oynayan Margot Robbie ve Cillian Murphy'in ilk isimlerinin bebeklere verilmesinde de artış olduğunu saptadı.Kardashian - Jenner ailesinin isimlerinin popülerliği gittikçe artıyorONS ayrıca, İngilizlerin klasik Kraliyet ailesinin takma adları yerine reality televizyon programlarında çıkan Kardashian- Jenner ailesinin isimlerini seçen ebeveynlerde 'sürekli bir artışın' olduğunu gözlemledi. Ebeveynler, Kardashian ve Jenner'ların çocuklarının isimleri olan Reign, Saint ve Stormi gibi isimleri tercih etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/takim-cantasindan-buldugu-aletle-cocugu-sunnet-etmeye-calisti-oncesinde-arastirma-yapip-dua-1091190497.html
ingiltere
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102075/22/1020752285_145:0:1200:791_1920x0_80_0_0_36a05cad00d65ba70e5a17691f7ad97d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ingiltere, ingiliz ulusal istatistik ofisi (ons), galler, cillian murphy, margot robbie, barbie, oppenheimer, muhammed
avrupa, ingiltere, ingiliz ulusal istatistik ofisi (ons), galler, cillian murphy, margot robbie, barbie, oppenheimer, muhammed

En popüler bebek isimleri açıklandı: Sonuçlar İngilizleri şaşırttı

15:38 05.12.2024
© AFP 2023 / PHILIPPE HUGUENÖldü sanılan bebek, krematoryumda canlandı
Öldü sanılan bebek, krematoryumda canlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AFP 2023 / PHILIPPE HUGUEN
Abone ol
İngiltere'deki en popüler erkek bebek ismi duyanları şaşırttı. Birinci sırada Muhammed ismi yer aldı. Geçen senenin birinci Noah ismi ise ikinciliğe düştü.
İngiltere ve Galler'deki erkek bebekler için tercih edilen en popüler isim görenleri şaşırttı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre 2023'te 4 bin 600'den fazla erkek çocuğa Muhammed isminin verildiği açıklandı. ONS verileri sadece 'Muhammed' isminin birinci sırada olduğunu söylese de ismin farklı yazılımlarının da olduğu göz önüne alındığından bu rakam olduğundan çok daha fazla çıkabilir.
ONS her yıl bebek isimlerini analiz ederek belirli isimlerin nasıl gözden düştüğünü veya popülerliğini nasıl artırdığını gösteren eğilimleri açıklıyor. Buna göre bir önceki senenin birincisi Noah, ikinci sırada yer alırken üçüncülük Oliver'a kaldı.
Olivia, kız isimleri listesinde üst üste sekizinci yıl zirvede kalırken, Amelia ve Isla isimleri takip etti.
Sıralamada en yüksek sıçramayı yapan ismin 637. sıradan 100. sıraya çıkan Bodhi olduğu açıklandı.

Barbie ve Oppenheimer film yıldızlarının isimleri üst sıralarda

Analizler, 2023'de Dünya gündemine oturan Barbie ve Oppenheimar filmlerinde başrol oynayan Margot Robbie ve Cillian Murphy'in ilk isimlerinin bebeklere verilmesinde de artış olduğunu saptadı.

Kardashian - Jenner ailesinin isimlerinin popülerliği gittikçe artıyor

ONS ayrıca, İngilizlerin klasik Kraliyet ailesinin takma adları yerine reality televizyon programlarında çıkan Kardashian- Jenner ailesinin isimlerini seçen ebeveynlerde 'sürekli bir artışın' olduğunu gözlemledi. Ebeveynler, Kardashian ve Jenner'ların çocuklarının isimleri olan Reign, Saint ve Stormi gibi isimleri tercih etti.
Takım Çantası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
YAŞAM
Takım çantasından bulduğu aletle çocuğu sünnet etmeye çalıştı: 'Öncesinde araştırma yapıp dua etmiştim'
10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала