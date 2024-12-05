https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-populer-bebek-isimleri-aciklandi-sonuclar-ingilizleri-sasirtti-1091207064.html

En popüler bebek isimleri açıklandı: Sonuçlar İngilizleri şaşırttı

En popüler bebek isimleri açıklandı: Sonuçlar İngilizleri şaşırttı

Sputnik Türkiye

İngiltere'deki en popüler erkek bebek ismi duyanları şaşırttı. Birinci sırada Muhammed ismi yer aldı. Geçen senenin birinci Noah ismi ise ikinciliğe düştü. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T15:38+0300

2024-12-05T15:38+0300

2024-12-05T15:38+0300

dünya

avrupa

ingiltere

ingiliz ulusal istatistik ofisi (ons)

galler

cillian murphy

margot robbie

barbie

oppenheimer

muhammed

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İngiltere ve Galler'deki erkek bebekler için tercih edilen en popüler isim görenleri şaşırttı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre 2023'te 4 bin 600'den fazla erkek çocuğa Muhammed isminin verildiği açıklandı. ONS verileri sadece 'Muhammed' isminin birinci sırada olduğunu söylese de ismin farklı yazılımlarının da olduğu göz önüne alındığından bu rakam olduğundan çok daha fazla çıkabilir.ONS her yıl bebek isimlerini analiz ederek belirli isimlerin nasıl gözden düştüğünü veya popülerliğini nasıl artırdığını gösteren eğilimleri açıklıyor. Buna göre bir önceki senenin birincisi Noah, ikinci sırada yer alırken üçüncülük Oliver'a kaldı.Olivia, kız isimleri listesinde üst üste sekizinci yıl zirvede kalırken, Amelia ve Isla isimleri takip etti.Sıralamada en yüksek sıçramayı yapan ismin 637. sıradan 100. sıraya çıkan Bodhi olduğu açıklandı.Barbie ve Oppenheimer film yıldızlarının isimleri üst sıralardaAnalizler, 2023'de Dünya gündemine oturan Barbie ve Oppenheimar filmlerinde başrol oynayan Margot Robbie ve Cillian Murphy'in ilk isimlerinin bebeklere verilmesinde de artış olduğunu saptadı.Kardashian - Jenner ailesinin isimlerinin popülerliği gittikçe artıyorONS ayrıca, İngilizlerin klasik Kraliyet ailesinin takma adları yerine reality televizyon programlarında çıkan Kardashian- Jenner ailesinin isimlerini seçen ebeveynlerde 'sürekli bir artışın' olduğunu gözlemledi. Ebeveynler, Kardashian ve Jenner'ların çocuklarının isimleri olan Reign, Saint ve Stormi gibi isimleri tercih etti.

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avrupa, ingiltere, ingiliz ulusal istatistik ofisi (ons), galler, cillian murphy, margot robbie, barbie, oppenheimer, muhammed