https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/van-golunde-kaybolmustu-rojin-kabaisin-olum-nedeni-aciklandi-1090403489.html
Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı
Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
27 Eylül tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kenarında bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T17:13+0300
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türkiye
rojin kabaiş
ölüm
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adli tıp kurumu
adli işlem
van
van gölü
van valiliği
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninde yapılan otopside boğularak öldüğü doğrulandı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1.sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik güçleri tarafından aranan genç kızın 15 Ekim'de Van Gölü kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen adli tıp raporu açıklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-ara-motorundaki-gecmisi-ve-son-aldigi-kitap-ortaya-cikti-1089328236.html
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Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı
17:13 14.11.2024 (güncellendi: 17:17 14.11.2024)
27 Eylül tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kenarında bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi incelemesinde Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğü açıklandı.
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninde yapılan otopside boğularak öldüğü doğrulandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1.sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik güçleri tarafından aranan genç kızın 15 Ekim'de Van Gölü kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen adli tıp raporu açıklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğünü belirtti.