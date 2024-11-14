https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/van-golunde-kaybolmustu-rojin-kabaisin-olum-nedeni-aciklandi-1090403489.html

Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı

Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı

Sputnik Türkiye

27 Eylül tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kenarında bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninde yapılan otopside boğularak öldüğü doğrulandı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1.sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik güçleri tarafından aranan genç kızın 15 Ekim'de Van Gölü kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen adli tıp raporu açıklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-ara-motorundaki-gecmisi-ve-son-aldigi-kitap-ortaya-cikti-1089328236.html

türkiye

van

van gölü

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