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Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı
Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
27 Eylül tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kenarında bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninde yapılan otopside boğularak öldüğü doğrulandı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1.sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik güçleri tarafından aranan genç kızın 15 Ekim'de Van Gölü kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen adli tıp raporu açıklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-ara-motorundaki-gecmisi-ve-son-aldigi-kitap-ortaya-cikti-1089328236.html
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rojin kabaiş ölüm nedeni, rojin neden öldü, rojin kabaiş ne zaman öldü
rojin kabaiş ölüm nedeni, rojin neden öldü, rojin kabaiş ne zaman öldü

Van Gölü'nde kaybolmuştu: Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı

17:13 14.11.2024 (güncellendi: 17:17 14.11.2024)
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965
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27 Eylül tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kenarında bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi incelemesinde Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğü açıklandı.
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninde yapılan otopside boğularak öldüğü doğrulandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1.sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik güçleri tarafından aranan genç kızın 15 Ekim'de Van Gölü kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen adli tıp raporu açıklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğünü belirtti.
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı
17 Ekim, 10:49
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