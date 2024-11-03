https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/insanlar-neden-yaslandikca-yalnizligi-seciyor-arastirma-hayvanlarin-da-benzer-egilimler-1089979735.html

İnsanlar neden yaşlandıkça yalnızlığı seçiyor? Araştırma, hayvanların da benzer eğilimler sergilediğini ortaya koydu

İnsanlar neden yaşlandıkça yalnızlığı seçiyor? Araştırma, hayvanların da benzer eğilimler sergilediğini ortaya koydu

Sputnik Türkiye

Yeni araştırma, kuşların yaşlandıkça arkadaş edinme oranlarının insanlar gibi düştüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, izole edilmiş bir grup serçeyi... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T15:44+0300

2024-11-03T15:44+0300

2024-11-03T15:44+0300

yaşam

doğal yaşam

kuş

yaşlılık

benzerlik

arkadaş

avrupa

ingiltere

bristol

sosyalleşme

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Yeni bir araştırma, kuşların insanlar gibi yaşlandıkça daha az arkadaş edindiğini gösteriyor. Bu durumun nedenleri henüz belirsiz olmasına rağmen, araştırmacılar, kuşların arkadaş edinmek için isteklerinin olmadığını öne sürüyor.İnsanların yaş almalarıyla birlikte daha az arkadaş edinmesinin nedeninin, zamanlarını kiminle geçirdikleri konusunda daha seçici olmaları olduğu varsayılır. Ayrıca, kendi yaşlarında daha az insan olması da bu nedenlerden biridir. İnsanların hangi nedenlerden dolayı yaşlandıkça arkadaş edinmediğini belirlemenin zor olduğunu düşünen araştırmacılar, hayvanları incelemeye başladı.İngiltere'deki Imperial College London araştırmacıları, Bristol Kanalı'ndaki Lundy adasında izole bir serçe popülasyonunu inceledi. Tüm kuşların yaşlarını ve sosyal ağlarını haritalayan araştırmacılar, yaşlı serçelerin insanlarda olduğu gibi daha az arkadaş edinme eğiliminde olduklarını buldu. Bunun nedeni, bunu yapmak için bir 'evrimsel baskının' olmaması olarak gören araştırmacılar, arkadaş canlısı olmanın genç kuşların hayatta kalmasına ve daha başarılı bir şekilde üremesine yardımcı olurken, aynı şeyin yaşlı kuşlar için geçerli olmadığını savunuyor.Uzmanlar, yaşla birlikte dostluk arayışı üzerine yapılan bu çalışmada, ister serçelerde olsun ister insanlarda, yaşlı bireylerin yeni arkadaşlıklar edinmesine ve yalnızlık yükünün azaltılmasına dair nasıl yardımcı olabileceklerini anlamaya çalışıyor.Çalışma, Philosophical Transactions of Royal Society B'de yayınlandı.

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doğal yaşam, kuş, yaşlılık, benzerlik, arkadaş, avrupa, ingiltere, bristol, sosyalleşme