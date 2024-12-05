https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dso-uyardi-her-7-gencten-1i-tehlikede-1091176708.html
DSÖ uyardı: Her 7 gençten 1'i tehlikede
DSÖ uyardı: Her 7 gençten 1'i tehlikede
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü sosyal medya hesabından gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. DSÖ, dünya genelinde her 7... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T00:42+0300
2024-12-05T00:42+0300
2024-12-05T00:46+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını belirtti.Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus sosyal medya hesabından gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Dünya genelinde her 7 gençten 1'inde psikolojik sorunlar görüldüğü ve yaşamlarına son verme oranlarının ilk üç ölüm nedeni arasında yer aldığını ifade etti. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun rehberliğinin, her ülke çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini dile getiren Ghebreyesus ''Bu rehberliğin değişime ilham vereceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/dso-maymun-cicegi-asisina-acil-kullanim-onayi-verdi-1090627774.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), depresyon, antidepresan, hastalık, genç, psikoloji, psikolojik, psikolojik destek
dünya sağlık örgütü (dsö), depresyon, antidepresan, hastalık, genç, psikoloji, psikolojik, psikolojik destek
DSÖ uyardı: Her 7 gençten 1'i tehlikede
00:42 05.12.2024 (güncellendi: 00:46 05.12.2024)
Dünya Sağlık Örgütü sosyal medya hesabından gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. DSÖ, dünya genelinde her 7 gençten 1'inde psikolojik sorunlar görüldüğünü duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus sosyal medya hesabından gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Dünya genelinde her 7 gençten 1'inde psikolojik sorunlar görüldüğü ve yaşamlarına son verme oranlarının ilk üç ölüm nedeni arasında yer aldığını ifade etti.
DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun rehberliğinin, her ülke çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini dile getiren Ghebreyesus ''Bu rehberliğin değişime ilham vereceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.