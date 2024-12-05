https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dso-uyardi-her-7-gencten-1i-tehlikede-1091176708.html

DSÖ uyardı: Her 7 gençten 1'i tehlikede

DSÖ uyardı: Her 7 gençten 1'i tehlikede

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü sosyal medya hesabından gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. DSÖ, dünya genelinde her 7... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T00:42+0300

2024-12-05T00:42+0300

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Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını belirtti.Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus sosyal medya hesabından gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Dünya genelinde her 7 gençten 1'inde psikolojik sorunlar görüldüğü ve yaşamlarına son verme oranlarının ilk üç ölüm nedeni arasında yer aldığını ifade etti. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun rehberliğinin, her ülke çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini dile getiren Ghebreyesus ''Bu rehberliğin değişime ilham vereceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/dso-maymun-cicegi-asisina-acil-kullanim-onayi-verdi-1090627774.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), depresyon, antidepresan, hastalık, genç, psikoloji, psikolojik, psikolojik destek