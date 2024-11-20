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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/dso-maymun-cicegi-asisina-acil-kullanim-onayi-verdi-1090627774.html
DSÖ, Maymun Çiçeği aşısına acil kullanım onayı verdi
DSÖ, Maymun Çiçeği aşısına acil kullanım onayı verdi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü yayılım gösteren maymun çiçeği hastalığına karşı Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' aşısını acil kullanım için... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T23:32+0300
2024-11-20T23:58+0300
dünya
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dünya sağlık örgütü (who)
aşı
aşı sertifikası
aşı zorunluluğu
dsö
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sağlık
maymun çiçeği virüsü
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Dünyada 40 bin kişide görülen ve çoğu hastanın ölümüne neden olan M çiçeği virüsü için ilk aşı DSÖ tarafından onaylandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' ilacının olduğu açıklandı. Soyal medya hesabından açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus ''Bu M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır'' dedi.2024 yılında M Çiçeği virüsüne yakalanan 40 bin hastanın binden fazlası hayatını kaybederken Burundi ve Uganda'da salgının genişlemeye devam ettiği ifade edildi.Maymun Çiçeği nedir?Maymun Çiçeği yeni adı ile Mpox hastalığının ateş, halsizlik, deri hastalığı belirtileri ile başladığı açıklandı. Hastanın kol, bacak, yüzü ve genital bölgelerinde kabarcık şeklinde lozyonlar oluşur. Uzun süreli yakın temas, cinsel ilişki ile bulaştığı ifade edildi.Maymun Çiçeği Türkiye'de görüldü mü?Afrika ülkelerinden yayılarak Avrupa ve Asya ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de resmi olarak görülmediği açıklandı. Türkiye'de pek çok maymun çiçeği ihbarı yapılmasına rağmen yapılan tetkiklerde virüse rastlanılmadığı ifade edildi.Maymun Çiçeği hangi ülkelerde görüldü?Mpox hastalığı ilk olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta ve Batı Afrika'da ortaya çıktı. Virüsün yayılım alanı ise Burundi, Kenya, Uganda, Ruanda, İsveç, Tayland, Pakistan ve Filipinler olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pakistanda-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1087928853.html
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maymun çiçeği nedir, maymun çiçeği aşısı, maymun çiçeği türkiye'de var mı
maymun çiçeği nedir, maymun çiçeği aşısı, maymun çiçeği türkiye'de var mı

DSÖ, Maymun Çiçeği aşısına acil kullanım onayı verdi

23:32 20.11.2024 (güncellendi: 23:58 20.11.2024)
© AP Photo / Rogelio V. Solistedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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Dünya Sağlık Örgütü yayılım gösteren maymun çiçeği hastalığına karşı Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olduğu belirtildi.
Dünyada 40 bin kişide görülen ve çoğu hastanın ölümüne neden olan M çiçeği virüsü için ilk aşı DSÖ tarafından onaylandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' ilacının olduğu açıklandı. Soyal medya hesabından açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus ''Bu M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır'' dedi.
2024 yılında M Çiçeği virüsüne yakalanan 40 bin hastanın binden fazlası hayatını kaybederken Burundi ve Uganda'da salgının genişlemeye devam ettiği ifade edildi.

Maymun Çiçeği nedir?

Maymun Çiçeği yeni adı ile Mpox hastalığının ateş, halsizlik, deri hastalığı belirtileri ile başladığı açıklandı. Hastanın kol, bacak, yüzü ve genital bölgelerinde kabarcık şeklinde lozyonlar oluşur. Uzun süreli yakın temas, cinsel ilişki ile bulaştığı ifade edildi.

Maymun Çiçeği Türkiye'de görüldü mü?

Afrika ülkelerinden yayılarak Avrupa ve Asya ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de resmi olarak görülmediği açıklandı. Türkiye'de pek çok maymun çiçeği ihbarı yapılmasına rağmen yapılan tetkiklerde virüse rastlanılmadığı ifade edildi.

Maymun Çiçeği hangi ülkelerde görüldü?

Mpox hastalığı ilk olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta ve Batı Afrika'da ortaya çıktı. Virüsün yayılım alanı ise Burundi, Kenya, Uganda, Ruanda, İsveç, Tayland, Pakistan ve Filipinler olarak açıklandı.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
DÜNYA
Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi
12 Eylül, 08:45
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