https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/dso-maymun-cicegi-asisina-acil-kullanim-onayi-verdi-1090627774.html

DSÖ, Maymun Çiçeği aşısına acil kullanım onayı verdi

DSÖ, Maymun Çiçeği aşısına acil kullanım onayı verdi

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü yayılım gösteren maymun çiçeği hastalığına karşı Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' aşısını acil kullanım için... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T23:32+0300

2024-11-20T23:32+0300

2024-11-20T23:58+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünya sağlık örgütü (who)

aşı

aşı sertifikası

aşı zorunluluğu

dsö

japonya

sağlık

maymun çiçeği virüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ca300f9a7509343a048215280f7d28e.jpg

Dünyada 40 bin kişide görülen ve çoğu hastanın ölümüne neden olan M çiçeği virüsü için ilk aşı DSÖ tarafından onaylandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' ilacının olduğu açıklandı. Soyal medya hesabından açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus ''Bu M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır'' dedi.2024 yılında M Çiçeği virüsüne yakalanan 40 bin hastanın binden fazlası hayatını kaybederken Burundi ve Uganda'da salgının genişlemeye devam ettiği ifade edildi.Maymun Çiçeği nedir?Maymun Çiçeği yeni adı ile Mpox hastalığının ateş, halsizlik, deri hastalığı belirtileri ile başladığı açıklandı. Hastanın kol, bacak, yüzü ve genital bölgelerinde kabarcık şeklinde lozyonlar oluşur. Uzun süreli yakın temas, cinsel ilişki ile bulaştığı ifade edildi.Maymun Çiçeği Türkiye'de görüldü mü?Afrika ülkelerinden yayılarak Avrupa ve Asya ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de resmi olarak görülmediği açıklandı. Türkiye'de pek çok maymun çiçeği ihbarı yapılmasına rağmen yapılan tetkiklerde virüse rastlanılmadığı ifade edildi.Maymun Çiçeği hangi ülkelerde görüldü?Mpox hastalığı ilk olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta ve Batı Afrika'da ortaya çıktı. Virüsün yayılım alanı ise Burundi, Kenya, Uganda, Ruanda, İsveç, Tayland, Pakistan ve Filipinler olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pakistanda-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1087928853.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maymun çiçeği nedir, maymun çiçeği aşısı, maymun çiçeği türkiye'de var mı