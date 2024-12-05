https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dolar-milyarderlerinin-sayisi-yuzde-50-artti-servetlerinde-ise-yuzde-121lik-artis-yasandi-1091203134.html
Dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 50 arttı: Servetlerinde ise yüzde 121'lik artış yaşandı
Dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 50 arttı: Servetlerinde ise yüzde 121'lik artış yaşandı
Sputnik Türkiye
Tüm dünyada dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda iki kat artarak 14 trilyon dolara ulaştı. Dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 arttı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:06+0300
2024-12-05T14:06+0300
2024-12-05T14:06+0300
ekonomi
dolar milyarderi
servet
isviçre
çin
singapur
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Tüm dünyada ekonomik belirsizlikler artarken dolar milyarderleri servetlerini artırmaya devam etti. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'nin 2024 UBS Milyarder Hedefleri Raporu'na göre, dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda yüzde 121 artarak 14 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 artarak 2 bin 682’ye çıktı.Yüzde 121 arttı2015-2024 arasında küresel milyarderlerin serveti 6,3 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükselerek yüzde 121 arttı. Aynı dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 artarak 2 bin 682’ye çıktı.Rapora göre, 2023’de 12 trilyon dolar olan milyarderlerinin servetleri 2024'te 2 trilyon dolarlık artışla 14 trilyon dolara yükseldi.Çin'de milyarderlerin sayısı azaldıABD’de milyarderlerin sayısı, sanayi ve teknoloji sektörünün öncülüğünde 751'den 835'e yükselirken, servetleri 4,6 trilyon dolardan 5,8 trilyon dolara ulaştı. Çin’de ise milyarderlerin hem sayısında hem de servetlerin de azalış görüldü. Çin'de 2024 yılında milyarder sayısı 520'den 427'ye inerken, bunların servetleri ise 1,8 trilyon dolardan 1,4 trilyon dolara geriledi.Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 109 milyarderin serveti 576 milyar dolar oldu.Teknolojiye yatırım yapanlar kazandıUBS'in raporuna göre son 10 yılda servetlerinde en yüksek artışı teknoloji milyarderleri kaydetti. Teknoloji milyarderlerinin servetleri, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, 3D baskı ve robotik alanında yaşanan ivmeden dolayı üç kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı.Raporda, Kovid-19 pandemisinden sonra daha fazla milyarderin daha az vergi, siyasi istikrar, iyi sağlık hizmetleri ve iyi okullar arayışıyla ikamet ettiği yerlerini değiştirdiği aktarıldı. Ayrıca son 10 yılda İsviçre, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye milyarderlerin ilgisi arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/nasa-350-kentilyon-320-katrilyon-tl-degerinde-asteroit-buldu-dunyadaki-herkes-milyarder-olabilir-1090690292.html
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dolar milyarderi, servet, isviçre, çin, singapur
dolar milyarderi, servet, isviçre, çin, singapur
Dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 50 arttı: Servetlerinde ise yüzde 121'lik artış yaşandı
Tüm dünyada dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda iki kat artarak 14 trilyon dolara ulaştı. Dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 arttı.
Tüm dünyada ekonomik belirsizlikler artarken dolar milyarderleri servetlerini artırmaya devam etti. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'nin 2024 UBS Milyarder Hedefleri Raporu'na göre, dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda yüzde 121 artarak 14 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 artarak 2 bin 682’ye çıktı.
2015-2024 arasında küresel milyarderlerin serveti 6,3 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükselerek yüzde 121 arttı. Aynı dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 artarak 2 bin 682’ye çıktı.
Rapora göre, 2023’de 12 trilyon dolar olan milyarderlerinin servetleri 2024'te 2 trilyon dolarlık artışla 14 trilyon dolara yükseldi.
Çin'de milyarderlerin sayısı azaldı
ABD’de milyarderlerin sayısı, sanayi ve teknoloji sektörünün öncülüğünde 751'den 835'e yükselirken, servetleri 4,6 trilyon dolardan 5,8 trilyon dolara ulaştı. Çin’de ise milyarderlerin hem sayısında hem de servetlerin de azalış görüldü. Çin'de 2024 yılında milyarder sayısı 520'den 427'ye inerken, bunların servetleri ise 1,8 trilyon dolardan 1,4 trilyon dolara geriledi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 109 milyarderin serveti 576 milyar dolar oldu.
Teknolojiye yatırım yapanlar kazandı
UBS'in raporuna göre son 10 yılda servetlerinde en yüksek artışı teknoloji milyarderleri kaydetti. Teknoloji milyarderlerinin servetleri, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, 3D baskı ve robotik alanında yaşanan ivmeden dolayı üç kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı.
Raporda, Kovid-19 pandemisinden sonra daha fazla milyarderin daha az vergi, siyasi istikrar, iyi sağlık hizmetleri ve iyi okullar arayışıyla ikamet ettiği yerlerini değiştirdiği aktarıldı. Ayrıca son 10 yılda İsviçre, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye milyarderlerin ilgisi arttı.