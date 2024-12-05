https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dijital-yayin-platformu-blu-tv-isim-degisikligine-gidecegini-acikladi-1091215308.html

Dijital yayın platformu Blu TV isim değişikliğine gideceğini açıkladı

Dijital yayın platformu Blu TV isim değişikliğine gideceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de dijital yayın platformu olarak hizmet veren Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T18:13+0300

2024-12-05T18:13+0300

2024-12-05T18:54+0300

türkiye

doğan holding

warner bros

blu tv

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Doğan Holding çatısı altında 2015 yılında kurulan Blu TV, 2023 yılında satılmıştı. Dijital platform şimdi de isim değişikliğine gideceğini açıkladı. Platformun yeni isminin 'Max' olacağı açıklandıPlatformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni ismin 'max' olacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları en çok eski üyeliklerin devam edip etmeyeceğini sordu. Yapılan açıklamada üyeliklerin geçerliliğini koruyacağı belirtildi. Platformun yüzde 35 hissesi 2021 tarihinde Discovery'e satılmıştı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sosis-partisi-ile-climax-idari-yaptirim-getirdi-yapimlar-katalogdan-cikarildi-1086378567.html

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