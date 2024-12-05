https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dijital-yayin-platformu-blu-tv-isim-degisikligine-gidecegini-acikladi-1091215308.html
Dijital yayın platformu Blu TV isim değişikliğine gideceğini açıkladı
Dijital yayın platformu Blu TV isim değişikliğine gideceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de dijital yayın platformu olarak hizmet veren Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T18:13+0300
2024-12-05T18:13+0300
2024-12-05T18:54+0300
türkiye
doğan holding
warner bros
blu tv
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Doğan Holding çatısı altında 2015 yılında kurulan Blu TV, 2023 yılında satılmıştı. Dijital platform şimdi de isim değişikliğine gideceğini açıkladı. Platformun yeni isminin 'Max' olacağı açıklandıPlatformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni ismin 'max' olacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları en çok eski üyeliklerin devam edip etmeyeceğini sordu. Yapılan açıklamada üyeliklerin geçerliliğini koruyacağı belirtildi. Platformun yüzde 35 hissesi 2021 tarihinde Discovery'e satılmıştı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sosis-partisi-ile-climax-idari-yaptirim-getirdi-yapimlar-katalogdan-cikarildi-1086378567.html
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blu tv satıldı mı, blu tv kapanıyor mu, blu tv ismi değişiyor, blu tv ismi ne olacak, blu tv kimin
blu tv satıldı mı, blu tv kapanıyor mu, blu tv ismi değişiyor, blu tv ismi ne olacak, blu tv kimin
Dijital yayın platformu Blu TV isim değişikliğine gideceğini açıkladı
18:13 05.12.2024 (güncellendi: 18:54 05.12.2024)
Türkiye'de dijital yayın platformu olarak hizmet veren Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı.
Doğan Holding çatısı altında 2015 yılında kurulan Blu TV, 2023 yılında satılmıştı. Dijital platform şimdi de isim değişikliğine gideceğini açıkladı. Platformun yeni isminin 'Max' olacağı açıklandı
Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni ismin 'max' olacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları en çok eski üyeliklerin devam edip etmeyeceğini sordu. Yapılan açıklamada üyeliklerin geçerliliğini koruyacağı belirtildi. Platformun yüzde 35 hissesi 2021 tarihinde Discovery'e satılmıştı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alındı.