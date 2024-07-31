https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sosis-partisi-ile-climax-idari-yaptirim-getirdi-yapimlar-katalogdan-cikarildi-1086378567.html

'Sosis Partisi' ile 'Climax' idari yaptırım getirdi: Yapımlar katalogdan çıkarıldı

'Sosis Partisi' ile 'Climax' idari yaptırım getirdi: Yapımlar katalogdan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı. Karara yol açan yapımlar Netflix'te yayınlanan 'Sosis Partisi' ile... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T15:56+0300

2024-07-31T15:56+0300

2024-07-31T15:56+0300

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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine aldı. 'Sosis Partisi' adlı yapımın, Prime Video'nun ardından Netflix'te de katalogdan çıkarılmasına karar verdi.Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı, 'Climax' filmi de rapora konu oldu.RTÜK, filmin birçok sahnesinde bilhassa şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığını tespit etti.Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

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