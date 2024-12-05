https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/demokratik-kongo-cumhuriyeti-teyakkuzda-bilinmeyen-hastalik-hakkinda-neler-biliniyor-1091211772.html

Demokratik Kongo Cumhuriyeti teyakkuzda: 'Bilinmeyen hastalık' hakkında neler biliniyor?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti teyakkuzda: 'Bilinmeyen hastalık' hakkında neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri Kasım ayında bilinmeyen bir hastalık sebebiyle 143 kişinin ölümüne yol açtığını duyurmuştu. 'Bilinmeyen hastalık'... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T17:08+0300

2024-12-05T17:08+0300

2024-12-05T17:11+0300

demokratik kongo cumhuriyeti

orta afrika

dünya sağlık örgütü (dsö)

kaliforniya üniversitesi

hastalık

ateş

öksürük

anemi

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

dünya

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti eyaleti Kwango'nun Vali Yardımcısı Remy Saki ve eyalet Sağlık Bakanı Apollinaire Yumba yaptıkları açıklamada, enfekte kişilerde yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı gibi grip benzeri semptomlar görüldüğünü dile getirmişti.Sağlık kuruluşları ve yetkililer bir süredir yüzlerce insanın enfekte olmasına sebep olan 'bilinmeyen' hastalığı araştırıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Halk Sağlığı, Hijyen ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre 'kaynağı hala bilinmeyen' hastalık, Ekim ayı sonlarında Orta Afrika ülkesinin Güneybatısında yer alan Kwango eyaletinde tespit edilmişti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 15-18 yaş aralığındaki kişiler olduğunu ifade etmiş ve 300'den fazla kişinin enfekte olduğu ve hastalarda ateş, baş ağrısı, burun akıntısı ve öksürük, nefes alma zorluğu ve kansızlık gibi semptomlar görüldüğü duyurmuştu.Yetkililer yerel halktan ellerini sabunla yıkamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve sağlık personeli olmadan ölenlerin bedenlerine dokunmamaları istemişti.Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son haftalarda en az 79 kişinin ölümüne neden olan gizemli bir hastalığın ne olduğu konusunda yetkililerin hiçbir fikri olmadığı beliritlirken toplamda en az 376 kişi hastalandığı tespit edildi. Ölümlerin ise 10-25 Kasım tarihleri arasında meydana geldiği kaydedildi.'Ülke teyakkuzda'Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba, son haftalarda düzinelerce insanın ölümüne neden olan grip benzeri gizemli bir hastalık nedeniyle hükümetin alarmda olduğunu söyledi.Kamba, yetkililerin şu ana kadar hastanelerde ölen 27 kişi ve Güney Kwango eyaletinde ölen 44 kişi dahil olmak üzere 71 ölümü doğruladığını dile getirdi.Hastanelerde hayatını kaybeden 19 kişinin kan nakli eksikliği, 17'sinin ise solunum sorunları nedeniyle öldüğünü vurgulandı.Ölümlerin Kwango eyaletinin Panzi bölgesinde 10 Kasım ile 25 Kasım tarihleri arasında kaydeden Kamba, yaklaşık 380 vaka olduğunu ve bunların neredeyse yarısının 5 yaşın altındaki çocuklar olduğunun altını çizdi.'Nasıl bulaştığı hakkında konuşmak zor'Sağlık Bakanı Kamba yaptığı basın toplantısında, “Hastalık bir solunum yolu hastalığına benziyor ancak toplanan örneklerin analiz sonuçlarından önce nasıl bulaştığı hakkında konuşmak zor” cümlesini kaydetti.Başkent Kinşasa'dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta bulunan Panzi bölgesine ulaşımın da oldukça zor olduğunu ifade eden Bakan Kamba, epidemiyoloji uzmanlarının bölgeye ulaşmasının iki gün sürdüğünü belirterek şu cümleleri kaydetti:'Sadece yüksek ateş, kusma ve ardından ölüm'Eşini ve 7 yaşındaki kızının 'bilinmeye hastalık' sebebiyle öldüğünü belirten bölge sakinlerinden Claude Niongo, “Sebebini bilmiyoruz ama sadece yüksek ateş, kusma ve ardından ölüm olduğunu fark ettim. Şimdi yetkililer bize bir salgından bahsediyor ama bu arada bir bakım sorunu var ve insanlar ölüyor” dedi.Öte yandan sivil toplum kuruluşları hastaların tedavi edildiği yerel hastanelerin yetersiz donanıma sahip olduğunu ve ilaç ile tıbbi malzeme hususlarında büyük noksanlık olduğunu vurguluyor. Yine yetkililer hastalığın henüz bilinmemesi nedeniyle halkın 'geleneksel uygulamalar' ile tedavi edilmeye çalışıldığını dile getiriyor.Diğer bölgelerde potansiyel bir salgın olup olmadığı hususuna da değinen yetkililer, bu hususta bir netlik olmadığını belirterek henüz hiçbir şeyin rapor edilmediğini dile getiriyor.'Bilinmeyen' hastalığın belirtileri nelerdir?Kwango Eyaleti Sağlık Bakanı Apollinaire Yumba'ya göre hastalığın ateş, baş ağrısı, öksürük ve anemi gibi grip benzeri semptomları bulunuyor.Ülkedeki sivil toplum örgütü lideri Cephorien Manzanza yaptığı açıklamada, enfekte insan sayısının artmaya devam etmesiyle durumun son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Panzi kırsal bir sağlık bölgesi olduğundan ilaç temininde sorun yaşanıyor" dedi.Öte yandan yetkililer yaşanan ölümlerde tedavi eksikliğinin bulunduğu belirtiyor.Bilinmeyen hastalıktan en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade ediliyor.2002'den beri Kongo'da çalışan Kaliforniya Üniversitesi Epidemiyologlarından Anne Rimoin , yaptığı açıklamada, ülkedeki sınırlı sağlık altyapısı nedeniyle hastalığın teşhisinin zor olabileceğini belirterek nüfusun bir kısmında sıtma ve yetersiz beslenme gibi altta yatan sağlık sorunlarının da bulunduğunu söyledi.Yine Stanford Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Abraar Karan da salgının bulunduğu yer nedeniyle 'alarm zillerinin çaldığını' belirterek bölgede insanlar ve yaban hayatı arasındaki etkileşimlerin, patojenlerin hayvanlardan yayılma riskini artırdığını söyledi.Yerel sağlık yetkilileri ne gibi önlemler alıyor?Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, hastalığı tespit etmek için hastalardan alınan numunelerin analiz edildiğini ve 'derinlemesine saha araştırmaları' yapıldığı dile getirmişti.Buna ek olarak yayımlanan önlemler çerçevesinde insanlara büyük toplantılardan kaçınmaları, temel hijyen kurallarına uymaları ve şüpheli vakaları yerel sağlık yetkililerine bildirmeleri tavsiye edildi.Uluslararası kuruluşlar ne gibi çalışmalar yapıyor?Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir yetkili daha önce yaptığı açıklamada, kurumun uyarıyı araştırmak için Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümetiyle birlikte çalıştığını söylemişti.Söz konusu demeçte Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de laboratuvar incelemeleri için hasta örnekleri toplamak üzere bölgeye bir ekip gönderdiği belirtilmiş ve DSÖ'nün 'hastalığın raporlarını takip etmek ve durumu anlamak için ulusal yetkililerle birlikte çalıştığını' aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bilinmeyen-grip-benzeri-hastalik-15-gunde-67-kisi-oldu-1091172716.html

demokratik kongo cumhuriyeti

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