https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2028lere-geldigimizde-kisi-basina-gelirimiz-20-bin-dolari-asacak-1091176565.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028'lere geldiğimizde kişi başına gelirimiz 20 bin doları aşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028'lere geldiğimizde kişi başına gelirimiz 20 bin doları aşacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik gündemine dair yaptığı açıklamalarda yıl sonunda 15 bin doların üstünde de bir kişi başına gelir... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T00:31+0300

2024-12-05T00:31+0300

2024-12-05T00:31+0300

politika

cevdet yılmaz

kişi başı gelir

ekonomi

ekonomik kriz

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090986949_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cf52f204d948b367def94e6f1d931fe0.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından gerçekleştirilen Ortak Yarınlar Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamalarda ekonomide büyüme oranlarına değindi.Geçen yıl zayıf dış talep ve deprem felaketlerine rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 5.1 büyüdüğünü, ekonomik büyüklüğün 1 trilyon 130 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yılmaz, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış ekonomik büyüklüğün 1 trilyon 260 milyar doları aştığını, dokuz aydaki büyüme oranının ise yüzde 3.2 olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü dile getirdi ve eylülde istihdam sayısının yıllık bazda 1 milyon 129 bin kişi artarak 3.8 milyona ulaştığını, işsizlik oranının ise yüzde 8.6 olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.'Giderek daha az dışarıdan borçlanma ihtiyacımız var'Geçen yılın ortalarında yüzde 6'lara kadar yaklaşan cari açığın yüzde 1'ler civarında olduğunu söyleyen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:"Bu yılın sonunda 1.3 trilyon doların üstünde gelir, 15 bin doların üstünde de kişi başına gelir bekliyoruz. 2028'lere geldiğimizde 1.8 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız ve kişi başına gelirimiz de 20 bin doları aşacak" açıklamasını yapan Yılmaz, çalışma hayatındaki dönüşümün dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerle şekillendiğini, bu değişimin iş gücünün niteliklerini ve çalışma yöntemlerini dönüştürürken yeni beceriler ve esneklikler gerektiren bir yapıyı da beraberinde getirdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-simsek-vatandaslarimizi-finansal-okuryazar-yapmak-icin-bir-egitim-seferberligine-girdik-1091169849.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, kişi başı gelir, ekonomi, ekonomik kriz, enflasyon