https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-simsek-vatandaslarimizi-finansal-okuryazar-yapmak-icin-bir-egitim-seferberligine-girdik-1091169849.html

Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik

Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin finansal okuryazarlık oranlarının Dünya'ya göre düşük olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek SPK ile finansal okuryazar alanında bir... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T19:54+0300

2024-12-04T19:54+0300

2024-12-04T19:55+0300

ekonomi

mehmet şimşek

sermaye piyasası kurulu (spk)

hazine

sigara

maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında gündem maddesi finansal okuryazarlığın önemi oldu.Okuryazarlığın her alanda önemli olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın ise bireysel yatırımcıların finansal enstrümanlara olan ilgisinin geçmişe göre daha da artması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini dile getirdi.Bakan Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi:'Demek ki en çok ilgi en riskli alana'Risk ve getiri arasındaki ilişkiden bahseden Şimşek, Türkiye'de 22.1 milyondan fazla kripto hesap olduğunu söyledi. Demek ki en çok ilgi, en riskli alana" ifadelerini kullanan Şimşek, borsada en azından hisseler gibi somut ürünler olduğunu; kriptoda bu durumun geçerli olmadığını, yapay zekanın ürettiği ürünlerin olduğunu ifade etti.'Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL'Küçük yatırımların büyük birikimler yaratabileceğini açıklayan Bakan Şimşek bir paket sigaranın nasıl 147 bin TL'ye dönüşebileceğini şu sözlerle aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/basili-yurt-disi-harc-pulu-donemi-bitiyor-1-ocakta-yeni-donem-basliyor-1091169454.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, sermaye piyasası kurulu (spk), hazine, sigara, maliye bakanı