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Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin finansal okuryazarlık oranlarının Dünya'ya göre düşük olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek SPK ile finansal okuryazar alanında bir... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T19:54+0300
2024-12-04T19:55+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında gündem maddesi finansal okuryazarlığın önemi oldu.Okuryazarlığın her alanda önemli olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın ise bireysel yatırımcıların finansal enstrümanlara olan ilgisinin geçmişe göre daha da artması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini dile getirdi.Bakan Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi:'Demek ki en çok ilgi en riskli alana'Risk ve getiri arasındaki ilişkiden bahseden Şimşek, Türkiye'de 22.1 milyondan fazla kripto hesap olduğunu söyledi. Demek ki en çok ilgi, en riskli alana" ifadelerini kullanan Şimşek, borsada en azından hisseler gibi somut ürünler olduğunu; kriptoda bu durumun geçerli olmadığını, yapay zekanın ürettiği ürünlerin olduğunu ifade etti.'Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL'Küçük yatırımların büyük birikimler yaratabileceğini açıklayan Bakan Şimşek bir paket sigaranın nasıl 147 bin TL'ye dönüşebileceğini şu sözlerle aktardı:
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mehmet şimşek, sermaye piyasası kurulu (spk), hazine, sigara, maliye bakanı
mehmet şimşek, sermaye piyasası kurulu (spk), hazine, sigara, maliye bakanı

Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik

19:54 04.12.2024 (güncellendi: 19:55 04.12.2024)
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Türkiye'nin finansal okuryazarlık oranlarının Dünya'ya göre düşük olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek SPK ile finansal okuryazar alanında bir eğitim seferberliğine girdiklerini duyurdu. Ayrıca Şimşek küçük yatırımların etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak günde bir paket sigaranın bir kişiye maliyetinin 27 bin 375 TL olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında gündem maddesi finansal okuryazarlığın önemi oldu.
Okuryazarlığın her alanda önemli olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın ise bireysel yatırımcıların finansal enstrümanlara olan ilgisinin geçmişe göre daha da artması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini dile getirdi.
Bakan Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi:
"Finansal okuryazarlık çok değerli. Mutlaka hepimizin finansal okuryazar olmamızda fayda var. Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit 4 soru sorulmuş, bu dört sorunun içinde doğru cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 24, dünyada da yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik."

'Demek ki en çok ilgi en riskli alana'

Risk ve getiri arasındaki ilişkiden bahseden Şimşek, Türkiye'de 22.1 milyondan fazla kripto hesap olduğunu söyledi. Demek ki en çok ilgi, en riskli alana" ifadelerini kullanan Şimşek, borsada en azından hisseler gibi somut ürünler olduğunu; kriptoda bu durumun geçerli olmadığını, yapay zekanın ürettiği ürünlerin olduğunu ifade etti.

'Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL'

Küçük yatırımların büyük birikimler yaratabileceğini açıklayan Bakan Şimşek bir paket sigaranın nasıl 147 bin TL'ye dönüşebileceğini şu sözlerle aktardı:

"Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75.24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir."

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