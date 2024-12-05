https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/cin-tayvana-yapilacak-silah-satisini-takiben-13-abdli-savunma-sirketi-ve-6-ust-duzey-yoneticiye-1091206845.html

Çin, Tayvan'a yapılacak silah satışını takiben 13 ABD'li savunma şirketi ve 6 üst düzey yöneticiye yaptırım duyurdu

Çin, Tayvan'a yapılacak silah satışını takiben 13 ABD'li savunma şirketi ve 6 üst düzey yöneticiye yaptırım duyurdu

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, bugünkü duyurusunda ABD'nin Tayvan'a çok sayıda silah satışını duyurduğunu ve bu sebeple 13 ABD'li savunma şirketine ve 6 üst düzey... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T17:06+0300

2024-12-05T17:06+0300

2024-12-05T17:06+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu yaptırımların bugün yani 5 Aralık 2024 itibariyle geçerli olacağını ifade ederek "ABD, yakın zamanda Çin'in Tayvan bölgesine tekrar silah satacağını duyurarak, Tek Çin ilkesini ve 3 Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal etti, Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahale etti, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verdi" açıklamasını yaptı.Çin'in yaptırım uygulayacağı 13 ABD'li savunma şirketinin, Çin sınırları içinde yer alan taşınır ve taşınmaz malları ile diğer mal varlıkları dondurulacak ve faaliyetlerine son verilecek. 6 üst düzey ABD'li yöneticiye ise vize verilmeyeceği ifade edildi.

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