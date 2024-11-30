https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ve-cin-hava-kuvvetlerinden-asya-pasifikte-ortak-devriye-stratejik-bombardiman-ucaklari-da-eslik-1091017600.html
Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı
Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus Hava Kuvetleri ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Asya-Pasifik'te ortak bir hava devriyesi gerçekleştirildiği... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T18:43+0300
2024-11-30T18:43+0300
2024-11-30T18:48+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
japon denizi
doğu çin denizi
asya
çin
çin halk cumhuriyeti
tu-95ms
su-30
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Stratejik füze taşıyıcı uçaklar olan Tu-95ms ve stratejik bombardıman uçakları olan Hong-6k, Pasifik Okyanusu'nun Batı kısmı olan Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi suları üzerinde 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.Tüm güzergahın Rusya'nın Su-30cm, MiG-31VKS ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Jian-16 tarafından kat edildiği belirtilirken Rus uçaklarının Çin'deki havaalanından iniş ve kalkış yaptığı kaydedildi. Rotanın belirli aşamalarında da stratejik füze taşıyıcılarına savaş uçakları eşlik etti.Uçuş sırasında Tu-95ms mürettebatının gece havadan yakıt ikmali gerçekleştirdiği aktarıldı.Ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından, uçuşa katılan tüm uçaklar kendi havaalanlarına geri dönerken söz konusu devriyenin 2024 Askeri İşbirliği Planı'nın uygulanması kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu bu tatbikatta Rus ve Çin uçaklarının kesinlikle uluslararası hukuk hükümlerine uygun hareket ettiğini ve yabancı hava sahasının ihlal edilmediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-gelisme-duzeyinde-1090534717.html
rusya
japon denizi
doğu çin denizi
asya
çin
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rusya, rusya savunma bakanlığı, japon denizi, doğu çin denizi, asya, çin, çin halk cumhuriyeti, tu-95ms, su-30, rus su-30 avcı uçağı, mig-31
rusya, rusya savunma bakanlığı, japon denizi, doğu çin denizi, asya, çin, çin halk cumhuriyeti, tu-95ms, su-30, rus su-30 avcı uçağı, mig-31
Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı
18:43 30.11.2024 (güncellendi: 18:48 30.11.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus Hava Kuvetleri ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Asya-Pasifik'te ortak bir hava devriyesi gerçekleştirildiği duyuruldu.
Stratejik füze taşıyıcı uçaklar olan Tu-95ms ve stratejik bombardıman uçakları olan Hong-6k, Pasifik Okyanusu'nun Batı kısmı olan Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi suları üzerinde 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.
Tüm güzergahın Rusya'nın Su-30cm, MiG-31VKS ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Jian-16 tarafından kat edildiği belirtilirken Rus uçaklarının Çin'deki havaalanından iniş ve kalkış yaptığı kaydedildi.
Rotanın belirli aşamalarında da stratejik füze taşıyıcılarına savaş uçakları eşlik etti.
Uçuş sırasında Tu-95ms mürettebatının gece havadan yakıt ikmali gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından, uçuşa katılan tüm uçaklar kendi havaalanlarına geri dönerken söz konusu devriyenin 2024 Askeri İşbirliği Planı'nın uygulanması kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu bu tatbikatta Rus ve Çin uçaklarının kesinlikle uluslararası hukuk hükümlerine uygun hareket ettiğini ve yabancı hava sahasının ihlal edilmediğini kaydetti.