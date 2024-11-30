https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ve-cin-hava-kuvvetlerinden-asya-pasifikte-ortak-devriye-stratejik-bombardiman-ucaklari-da-eslik-1091017600.html

Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı

Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus Hava Kuvetleri ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Asya-Pasifik'te ortak bir hava devriyesi gerçekleştirildiği... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T18:43+0300

2024-11-30T18:43+0300

2024-11-30T18:48+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

japon denizi

doğu çin denizi

asya

çin

çin halk cumhuriyeti

tu-95ms

su-30

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Stratejik füze taşıyıcı uçaklar olan Tu-95ms ve stratejik bombardıman uçakları olan Hong-6k, Pasifik Okyanusu'nun Batı kısmı olan Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi suları üzerinde 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.Tüm güzergahın Rusya'nın Su-30cm, MiG-31VKS ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Jian-16 tarafından kat edildiği belirtilirken Rus uçaklarının Çin'deki havaalanından iniş ve kalkış yaptığı kaydedildi. Rotanın belirli aşamalarında da stratejik füze taşıyıcılarına savaş uçakları eşlik etti.Uçuş sırasında Tu-95ms mürettebatının gece havadan yakıt ikmali gerçekleştirdiği aktarıldı.Ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından, uçuşa katılan tüm uçaklar kendi havaalanlarına geri dönerken söz konusu devriyenin 2024 Askeri İşbirliği Planı'nın uygulanması kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu bu tatbikatta Rus ve Çin uçaklarının kesinlikle uluslararası hukuk hükümlerine uygun hareket ettiğini ve yabancı hava sahasının ihlal edilmediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-gelisme-duzeyinde-1090534717.html

rusya

japon denizi

doğu çin denizi

asya

çin

çin halk cumhuriyeti

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