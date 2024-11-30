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Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı
Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus Hava Kuvetleri ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Asya-Pasifik'te ortak bir hava devriyesi gerçekleştirildiği... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T18:43+0300
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Stratejik füze taşıyıcı uçaklar olan Tu-95ms ve stratejik bombardıman uçakları olan Hong-6k, Pasifik Okyanusu'nun Batı kısmı olan Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi suları üzerinde 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.Tüm güzergahın Rusya'nın Su-30cm, MiG-31VKS ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Jian-16 tarafından kat edildiği belirtilirken Rus uçaklarının Çin'deki havaalanından iniş ve kalkış yaptığı kaydedildi. Rotanın belirli aşamalarında da stratejik füze taşıyıcılarına savaş uçakları eşlik etti.Uçuş sırasında Tu-95ms mürettebatının gece havadan yakıt ikmali gerçekleştirdiği aktarıldı.Ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından, uçuşa katılan tüm uçaklar kendi havaalanlarına geri dönerken söz konusu devriyenin 2024 Askeri İşbirliği Planı'nın uygulanması kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu bu tatbikatta Rus ve Çin uçaklarının kesinlikle uluslararası hukuk hükümlerine uygun hareket ettiğini ve yabancı hava sahasının ihlal edilmediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-gelisme-duzeyinde-1090534717.html
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japon denizi
doğu çin denizi
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çin
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rusya, rusya savunma bakanlığı, japon denizi, doğu çin denizi, asya, çin, çin halk cumhuriyeti, tu-95ms, su-30, rus su-30 avcı uçağı, mig-31
rusya, rusya savunma bakanlığı, japon denizi, doğu çin denizi, asya, çin, çin halk cumhuriyeti, tu-95ms, su-30, rus su-30 avcı uçağı, mig-31

Rus ve Çin hava kuvvetlerinden Asya-Pasifik'te ortak devriye: Stratejik bombardıman uçakları da katıldı

18:43 30.11.2024 (güncellendi: 18:48 30.11.2024)
© Sputnik / Сергей СавостьяновRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© Sputnik / Сергей Савостьянов
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus Hava Kuvetleri ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Asya-Pasifik'te ortak bir hava devriyesi gerçekleştirildiği duyuruldu.
Stratejik füze taşıyıcı uçaklar olan Tu-95ms ve stratejik bombardıman uçakları olan Hong-6k, Pasifik Okyanusu'nun Batı kısmı olan Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi suları üzerinde 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.
Tüm güzergahın Rusya'nın Su-30cm, MiG-31VKS ve Çin Hava Kuvvetleri'nin Jian-16 tarafından kat edildiği belirtilirken Rus uçaklarının Çin'deki havaalanından iniş ve kalkış yaptığı kaydedildi.
Rotanın belirli aşamalarında da stratejik füze taşıyıcılarına savaş uçakları eşlik etti.
Uçuş sırasında Tu-95ms mürettebatının gece havadan yakıt ikmali gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından, uçuşa katılan tüm uçaklar kendi havaalanlarına geri dönerken söz konusu devriyenin 2024 Askeri İşbirliği Planı'nın uygulanması kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu bu tatbikatta Rus ve Çin uçaklarının kesinlikle uluslararası hukuk hükümlerine uygun hareket ettiğini ve yabancı hava sahasının ihlal edilmediğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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