https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/adalet-bakani-tunc-ozgur-ozele-seslendi-sonunuz-chpnin-eski-genel-baskani-gibi-olur-1091019653.html

Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel'e seslendi: 'Sonunuz CHP'nin eski genel başkanı gibi olur'

Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel'e seslendi: 'Sonunuz CHP'nin eski genel başkanı gibi olur'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, CHP lideri Özel'e seslenerek, "Bu ülkenin kalbinde yer etmiş, milletin... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T21:17+0300

2024-11-30T21:17+0300

2024-11-30T21:17+0300

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Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, "Bu ülkenin kalbinde yer etmiş, milletin sevdalısı olmuş bir lidere her gün hakaret ederseniz, 'Sonunuz böyle olur.' diyoruz. 'Hakaret siyasetiyle bir yere varılamaz, millet hakaret siyasetine sıcak bakmaz, bu sizi bir yere getirmez.' diyoruz" ifadesini kullandı.AK Parti'ye laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle 2008'de kapatma davası açıldığını hatırlatan Tunç, "Bugün Milli Eğitim Bakanı'mıza sataşanlar, laiklikle ilgili sözlerini eleştirenler, daha dün Meclis'te, okullarda, üniversitelerde başörtüsü serbest olsun diyen kanuna, 'Evet' diyen 411 ele, '411 el kaosa kalktı' diyen o günün basını değil miydi? Laiklik, din ve vicdan özgürlüğüdür. Herkesin inancında, düşüncesinde serbest olmasıdır. Laikliğin yanlış uygulamalarını sona erdiren bir iktidarız. O nedenle milletimizden 22 yıldır destek alıyoruz. Herkes inandığı gibi yaşayacak, herkes düşüncesini serbestçe aktarabilecek" dedi.AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:'AK Parti eser siyaseti yapmaya devam edecek'Bakan Tunç, zorlu süreçlerden geçtiklerine işaret ederek, "2008'de kapatmanın eşiğinden döndük. Sonra 2012'de MİT krizi, ardından Gezi olayları. Sokak darbesi ile iktidarı düşürmeye kalkıştılar, başaramadılar. 17-25 emniyet, yargı darbesiyle iktidarı düşürmeye çalıştılar, başaramadılar. 2015'te terörü azdırarak ülkede kaos ortamı oluşturmanın gayretinde oldular, yine başaramadılar. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması ile bu ülkenin kutlu yürüyüşünü sona erdirip dışarıdaki sahiplerinin bölgedeki planları gerçekleştirmeleri, Orta Doğu'daki enerjiye hakim olabilmek, uygun bir yönetim oluşturabilmeleri için asker kılığına giren teröristler milletin üzerine silah çekti. Milletimiz o gece öyle bir kahramanlık gösterdi ki Şerife Bacı, Halime Çavuş gibi meydanlara koştu. O gece lideriyle darbecilere karşı durdu ve o karartılmak istenen Türkiye'yi aydınlığa taşıdı" ifadesini kullandı.Bölgede terör devleti kurulmaması için Türkiye'nin verdiği mücadelede hep haklı çıktığını belirten Tunç, "Şimdi sıra enflasyonda. 2002'de çift haneli aldığımız enflasyonu nasıl tek haneye düşürdüysek, yine tek haneye düşüreceğiz. Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun alım gücünü artırarak yolumuza devam edeceğiz. AK Parti eser siyaseti yapmaya devam edecek" dedi.Ayrım yapmadan hizmetlere devam edeceklerini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:Demokratik anlamda önemli adımlar atıldığının altını çizen Tunç, "Ülkemizin bir taraftan fiziki kalkınmasını sağlarken, diğer yandan demokrasisini güçlendirdik. Darbelere karşı daha dayanıklı hale getirdik. Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Hak arama yollarını genişlettik. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeler, darbe anayasasında yoktu" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye Yüzyılı, yeni anayasayla inşallah daha da kolaylaşacak'Darbeler ve muhtıralarla milletin önünün kesildiğini belirten Tunç, "Milletimiz ilk kez 15 Temmuz'da darbecilere karşı darbe yaptı. Kahramanca mücadele ederken Türk yargısı da o gece darbecileri gözaltı yaptı, yakaladı ve millete hesap vermelerini sağladı. 28 Şubat sanıkları yıllar sonra yargının huzuruna çıkarıldı. 'Bundan sonra hiç kimse milli iradeye karşı koyamayacak, milli iradenin önünü kesemeyecek, milli irade bayrağını yere düşürmeye kesinlikle müsaade edilemeyecek' anlayışını Türkiye'ye getirdik. 'Gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir' diye madde vardı anayasamızda. Bunlar hep sizin desteğinizle, sizin 'Evet' oylarınızla değişti. Bunlar yeter mi? Elbette ki yetmez. Şimdi diyoruz ki Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, yeni anayasayla inşallah daha da kolaylaşacak" diye konuştu.Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin son 22 yılda atıldığını vurgulayan Bakan Tunç, şunları söyledi:'Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biz biriz'Bakan Tunç, 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele edildiğini, terörü yok edinceye kadar da mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizin birlik beraberliğini güçlendireceğiz. Elimizdeki her türlü imkanı kullanarak terörü yok etmemiz lazım. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. İnşallah bunu başaracağız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biz biriz. Biz tek milletiz" diye konuştu.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

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