https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tcmbden-teminat-iskonto-orani-karari-yuzde-80den-yuzde-30a-indirildi-1091215906.html

TCMB'den 'iskonto' kararı: Yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi

TCMB'den 'iskonto' kararı: Yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T18:55+0300

2024-12-05T18:55+0300

2024-12-05T18:59+0300

ekonomi

türkiye

merkez bankası

dibs

türkiye cumhuriyet merkez bankası

iskonto

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052894894_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a053d7f9ac018dd76099b8e7b7dc8f3a.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirildiği belirtildi.Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/merkez-bankasi-baskani-karahan-siki-durusumuzu-makroihtiyati-politikalarla-desteklemeyi-1090966262.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tcmb iskonto oranı, merkez bankası iskonto oranı, tcmb kur, tcmb dibs, merkez bankası açıklama, tcmb açıklama