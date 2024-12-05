https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tcmbden-teminat-iskonto-orani-karari-yuzde-80den-yuzde-30a-indirildi-1091215906.html
TCMB'den 'iskonto' kararı: Yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi
TCMB'den 'iskonto' kararı: Yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T18:55+0300
2024-12-05T18:55+0300
2024-12-05T18:59+0300
ekonomi
türkiye
merkez bankası
dibs
türkiye cumhuriyet merkez bankası
iskonto
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirildiği belirtildi.Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/merkez-bankasi-baskani-karahan-siki-durusumuzu-makroihtiyati-politikalarla-desteklemeyi-1090966262.html
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tcmb iskonto oranı, merkez bankası iskonto oranı, tcmb kur, tcmb dibs, merkez bankası açıklama, tcmb açıklama
TCMB'den 'iskonto' kararı: Yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi
18:55 05.12.2024 (güncellendi: 18:59 05.12.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verildiği duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirildiği belirtildi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir.
Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.