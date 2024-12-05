https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bogazina-saplanan-igne-ameliyatla-alindi-1091202003.html
Boğazına saplanan iğne ameliyatla alındı
Boğazına saplanan iğne ameliyatla alındı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da bir kadının boğazına dikiş iğnesi saplandı. İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:38+0300
2024-12-05T13:38+0300
2024-12-05T13:38+0300
türkiye
iğne
şanlıurfa
boğaz
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde boğazına dikiş iğnesi saplanan 25 yaşındaki Z.İ., Birecik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Radyolojik incelemeler ve klinik değerlendirmeler sonucunda, 3 santimetrelik iğnenin boğaz bölgesinin derinliklerine doğru ilerlediği tespit edildi.İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz atlatan hasta taburcu edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kutahyada-3-bin-200-yillik-sir-kesifler-ortaya-cikardi-1091199996.html
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iğne, şanlıurfa, boğaz
Boğazına saplanan iğne ameliyatla alındı
Şanlıurfa'da bir kadının boğazına dikiş iğnesi saplandı. İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde boğazına dikiş iğnesi saplanan 25 yaşındaki Z.İ., Birecik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Radyolojik incelemeler ve klinik değerlendirmeler sonucunda, 3 santimetrelik iğnenin boğaz bölgesinin derinliklerine doğru ilerlediği tespit edildi.
İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz atlatan hasta taburcu edildi.