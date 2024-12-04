https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hunter-bidenin-affina-trumptan-atif-sus-payi-davasi-derhal-dusurulmeli-1091142066.html

Hunter Biden'ın affına Trump'tan atıf: 'Sus payı davası derhal düşürülmeli'

Hunter Biden'ın affına Trump'tan atıf: 'Sus payı davası derhal düşürülmeli'

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın avukatları, 'sus payı' davasının düşürülmesi için resmi başvuruda bulundu. 20 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T10:13+0300

2024-12-04T10:13+0300

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Donald Trump'ın New York'ta bir porno yıldızına ödenen susturma parasıyla ilgili 'sus payı' davasına itiraz talebi kabul edilerek 26 Kasım'da cezanın açıklanması süresiz ertelenmişti. Trump'ın avukatları şimdi de davanın 'hükümetin işleyişini tehdit ettiğini' savunarak sus payı davasının düşürülmesini talep etti.20 Ocak 2025'te yemin töreniyle resmi olarak ABD'nin başına geçiş sürecine zarar verdiği gerekçesiyle Donald Trump'ın 'sus payı' davasının düşürülmesi için resmi başvurularda bulunuldu. Geçen günlerde ABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden’ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan cezalandırma sürecini iptal ederek onu affettiğini açıklamıştı. Trump avukatlarının Salı öğleden sonra kamuoyuna açıklanan mahkemeye sunulan belgelerinde 'Başkan Biden, oğluna 'tam ve koşulsuz' 10 yıllık bir af çıkarırken, Hunter Biden'ın 'seçici ve haksız yere kovuşturulduğunu' ve 'farklı muamele gördüğünü' iddia etti. Başkan Biden'ın 'çiğ siyasetin bu süreci etkilediğini ve adaletin yanlış uygulanmasına yol açtığını' savundu" sözleri yazılıydı. Bu sözleriyle Hunter Biden'ın affına atıfta bulunarak Trump'a karşı açılan davanın 'Başkan Biden'ın kınadığı türden bir siyasi tiyatro' yürütüldüğü iddia edildi. Belgelerde "Başkan Biden'ın dün söylediği gibi, 'Yeter artık'" diye yazdılar.Ne olmuştu?Trump, 2016 yılındaki ABD seçimleri öncesinde yaşadıkları cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında porno yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için iş kayıtlarını tahrif etmekten Mayıs 2024'te suçlu bulunmuştu. Trump, jüri kararını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve hukuki sürece itiraz edeceğini belirtmişti.ABD Yüksek Mahkemesi, o dönem başkanlık yarışındaki Donald Trump'ın yasal kovuşturma için 3'e karşı 6 oyla kısmi dokunulmazlığı olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/trump-hakkindaki-sus-payi-davasinda-cezanin-aciklanmasi-suresiz-ertelendi-1090727058.html

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