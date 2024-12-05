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Beşiktaş'ta istifalar sürüyor: Genel sekreter Kaan Şakul da istifa etti
Beşiktaş'ta istifalar sürüyor: Genel sekreter Kaan Şakul da istifa etti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul istifa ettiğini açıkladı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T11:54+0300
2024-12-05T11:54+0300
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Beşiktaş'ta istifalar sürüyor. Beşiktaş Kulübü'nde Kaan Şakul, genel sekreterlik görevinden istifa etti. Şakul, yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini kaydetti.Kaan Şakul, şu ifadeleri kullandı:Başkan Arat da istifa etmişti Geçen hafta da Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat istifa etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/besiktas-baskani-hasan-arattan-istifa-karari-kapa-bildirildi-1090887448.html
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kaan şakul, hasan arat, kaaş şakul istifa etti mi, kaan şakul istifa, kaan şakul beşiktaş

Beşiktaş'ta istifalar sürüyor: Genel sekreter Kaan Şakul da istifa etti

11:54 05.12.2024
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Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul istifa ettiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta istifalar sürüyor. Beşiktaş Kulübü'nde Kaan Şakul, genel sekreterlik görevinden istifa etti. Şakul, yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini kaydetti.
Kaan Şakul, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim.

Başkan Arat da istifa etmişti

Geçen hafta da Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat istifa etmişti.
hasan arat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi
27 Kasım, 15:11
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