https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/besiktas--fenerbahce-derbisi-icin-geri-sayim-basladi-esitligi-bozmak-icin-sahaya-cikacaklar--1091193822.html
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: Eşitliği bozmak için sahaya çıkacaklar
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: Eşitliği bozmak için sahaya çıkacaklar
Sputnik Türkiye
Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde taraflar 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacak. İki takım arasında oynanan son 10 maçta iki... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T11:33+0300
2024-12-05T11:33+0300
2024-12-05T11:33+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
derbi
kırmızı kart
sarı kart
gol
maç
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki takım arasında oynanan son 30 maçta hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi . Söz konusu derbilerde Beşiktaş 13 kırmızı ve 96 sarı kart, Fenerbahçe ise 6 kırmızı ve 89 sarı kart gördü. İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise iki takımın üçer galibiyeti bulunurken dört maçta da berabere kalmışlardı. İki takım şimdi 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacakDerbiler 'hırçın' geçiyorBeşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 30 müsabakada hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi.Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 13 kırmızı ve 96 sarı olmak üzere toplam 109 kart gösterildi. İki ekip arasında geçen sezonun 34. haftasında oynanan son derbide siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış, Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Omar Colley de sarı kartla cezalandırılmıştı.Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 95 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 89 da sarı kart çıktı. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında oynadığı son 8 lig maçında kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken, iki takım 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.İki takım arasında yapılan son 8 müsabakada futbolcular, 3 kırmızı ve 54 sarı kartla cezalandırıldı.Galibiyetlerde eşitlik göze çarpıyorBeşiktaş- Fenerbahçe derbilerinde son 10 maçta galibiyetlerdeki eşitlik göze çarpıyor. İki takım arasındaki 10 müsabakada taraflar 3’er galibiyetle aldı. Kalan 4 mücadele de berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş da Fenerbahçe de 17 gol attı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da 3-1 ve 2-1’lik skorlarla sarı-lacivertliler kazandı.Beşiktaş'ın, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 mücadele de beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 7 kez, Kanarya da 8 defa havalandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sergen-yalcindan-besiktas-fenerbahce-derbisi-oncesi-sampiyonluk-tahmini-cok-farkli-seyler-olabilir-1091183882.html
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beşiktaş, fenerbahçe, derbi, kırmızı kart, sarı kart, gol, maç
beşiktaş, fenerbahçe, derbi, kırmızı kart, sarı kart, gol, maç
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: Eşitliği bozmak için sahaya çıkacaklar
Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde taraflar 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacak. İki takım arasında oynanan son 10 maçta iki takımın da üçer galibiyeti bulunuyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki takım arasında oynanan son 30 maçta hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi . Söz konusu derbilerde Beşiktaş 13 kırmızı ve 96 sarı kart, Fenerbahçe ise 6 kırmızı ve 89 sarı kart gördü. İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise iki takımın üçer galibiyeti bulunurken dört maçta da berabere kalmışlardı. İki takım şimdi 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacak
Derbiler 'hırçın' geçiyor
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 30 müsabakada hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi.
Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 13 kırmızı ve 96 sarı olmak üzere toplam 109 kart gösterildi. İki ekip arasında geçen sezonun 34. haftasında oynanan son derbide siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış, Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Omar Colley de sarı kartla cezalandırılmıştı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 95 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 89 da sarı kart çıktı. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında oynadığı son 8 lig maçında kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.
Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken, iki takım 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
İki takım arasında yapılan son 8 müsabakada futbolcular, 3 kırmızı ve 54 sarı kartla cezalandırıldı.
Galibiyetlerde eşitlik göze çarpıyor
Beşiktaş- Fenerbahçe derbilerinde son 10 maçta galibiyetlerdeki eşitlik göze çarpıyor. İki takım arasındaki 10 müsabakada taraflar 3’er galibiyetle aldı. Kalan 4 mücadele de berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş da Fenerbahçe de 17 gol attı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da 3-1 ve 2-1’lik skorlarla sarı-lacivertliler kazandı.
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 mücadele de beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 7 kez, Kanarya da 8 defa havalandırdı.