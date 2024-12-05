Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: Eşitliği bozmak için sahaya çıkacaklar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Körfez ülkeleri, Suriye’yi İran’a bırakmak istemiyor. Arap dayanışması görüntüsü var’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de neler oluyor? Sahada son durum nedir?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İçişleri, 150 bin Suriyeli’ye ulaşamadı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/besiktas--fenerbahce-derbisi-icin-geri-sayim-basladi-esitligi-bozmak-icin-sahaya-cikacaklar--1091193822.html
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: Eşitliği bozmak için sahaya çıkacaklar
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: Eşitliği bozmak için sahaya çıkacaklar
Sputnik Türkiye
Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde taraflar 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacak. İki takım arasında oynanan son 10 maçta iki... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T11:33+0300
2024-12-05T11:33+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
derbi
kırmızı kart
sarı kart
gol
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_49ca69afa06a602fd93a9e4d35619b8f.jpg
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki takım arasında oynanan son 30 maçta hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi . Söz konusu derbilerde Beşiktaş 13 kırmızı ve 96 sarı kart, Fenerbahçe ise 6 kırmızı ve 89 sarı kart gördü. İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise iki takımın üçer galibiyeti bulunurken dört maçta da berabere kalmışlardı. İki takım şimdi 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacakDerbiler 'hırçın' geçiyorBeşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 30 müsabakada hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi.Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 13 kırmızı ve 96 sarı olmak üzere toplam 109 kart gösterildi. İki ekip arasında geçen sezonun 34. haftasında oynanan son derbide siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış, Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Omar Colley de sarı kartla cezalandırılmıştı.Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 95 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 89 da sarı kart çıktı. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında oynadığı son 8 lig maçında kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken, iki takım 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.İki takım arasında yapılan son 8 müsabakada futbolcular, 3 kırmızı ve 54 sarı kartla cezalandırıldı.Galibiyetlerde eşitlik göze çarpıyorBeşiktaş- Fenerbahçe derbilerinde son 10 maçta galibiyetlerdeki eşitlik göze çarpıyor. İki takım arasındaki 10 müsabakada taraflar 3’er galibiyetle aldı. Kalan 4 mücadele de berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş da Fenerbahçe de 17 gol attı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da 3-1 ve 2-1’lik skorlarla sarı-lacivertliler kazandı.Beşiktaş'ın, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 mücadele de beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 7 kez, Kanarya da 8 defa havalandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sergen-yalcindan-besiktas-fenerbahce-derbisi-oncesi-sampiyonluk-tahmini-cok-farkli-seyler-olabilir-1091183882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_217:0:864:485_1920x0_80_0_0_50029486b4980f7ac827d17862960fc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, fenerbahçe, derbi, kırmızı kart, sarı kart, gol, maç
beşiktaş, fenerbahçe, derbi, kırmızı kart, sarı kart, gol, maç

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: Eşitliği bozmak için sahaya çıkacaklar

11:33 05.12.2024
© AABeşiktaş-Fenerbahçe derbisi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
Abone ol
Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde taraflar 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacak. İki takım arasında oynanan son 10 maçta iki takımın da üçer galibiyeti bulunuyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki takım arasında oynanan son 30 maçta hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi . Söz konusu derbilerde Beşiktaş 13 kırmızı ve 96 sarı kart, Fenerbahçe ise 6 kırmızı ve 89 sarı kart gördü. İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise iki takımın üçer galibiyeti bulunurken dört maçta da berabere kalmışlardı. İki takım şimdi 'eşitliği' bozmak için sahaya çıkacak

Derbiler 'hırçın' geçiyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 30 müsabakada hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi.
Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 13 kırmızı ve 96 sarı olmak üzere toplam 109 kart gösterildi. İki ekip arasında geçen sezonun 34. haftasında oynanan son derbide siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış, Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Omar Colley de sarı kartla cezalandırılmıştı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 95 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 89 da sarı kart çıktı. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında oynadığı son 8 lig maçında kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.
Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken, iki takım 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
İki takım arasında yapılan son 8 müsabakada futbolcular, 3 kırmızı ve 54 sarı kartla cezalandırıldı.

Galibiyetlerde eşitlik göze çarpıyor

Beşiktaş- Fenerbahçe derbilerinde son 10 maçta galibiyetlerdeki eşitlik göze çarpıyor. İki takım arasındaki 10 müsabakada taraflar 3’er galibiyetle aldı. Kalan 4 mücadele de berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş da Fenerbahçe de 17 gol attı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da 3-1 ve 2-1’lik skorlarla sarı-lacivertliler kazandı.

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 mücadele de beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 7 kez, Kanarya da 8 defa havalandırdı.
Sergen Yalçın: Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu, taraftar, pandemi, yaşanan sıkıntılar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
SPOR
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk tahmini: 'Çok farklı şeyler olabilir'
07:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала