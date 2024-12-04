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Akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi: Tabelalar yine değişti
Akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi: Tabelalar yine değişti
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim haberi geldi. 4 Aralık itibarıyla benzinin litre fiyatı 97 kuruş... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T07:26+0300
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ekonomi
istanbul
izmir
ankara
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
yakıt
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Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zamların ardından, 4 Aralık’ın ilk dakikalarında benzine 97 kuruşluk bir indirim uygulandı. Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini sevindiren bu gelişme, akaryakıt tabelalarına yansıdı. İndirimin ardından benzin litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeniden şekillendi.Motorin fiyatları sabit kaldıBenzindeki indirime rağmen, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri, motorin litre fiyatlarını aynı seviyelerde görmeye devam edecek. LPG fiyatları ise bölgelere göre ufak farklılıklar gösteriyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyorAkaryakıt fiyatlarındaki bu değişimlerin temel nedeni, dünya genelinde yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 74 kuruşluk zam sonrası araç sahiplerini sevindiren bu indirim, piyasalardaki oynaklığın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.İndirim pompa fiyatlarına yansıdıGece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarına yansıdı. Araç sahipleri, bu sabah itibarıyla daha uygun fiyatlarla benzin alabilecek. Ancak uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatların tekrar değişebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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benzin indirimi, 4 aralık akaryakıt fiyatları, güncel benzin fiyatları, motorin fiyatları değişti mi, benzin litre fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara akaryakıt fiyatları, izmir benzin ve motorin fiyatı, lpg fiyatları 2024, gece yarısı benzin indirimi, pompa fiyatları güncel, 97 kuruş indirim, benzin mi motorin mi ucuz, akaryakıt fiyatlarında son durum, petrol fiyatları, benzin motorin farkı, lpg litre fiyatı ne kadar, motorin neden sabit kaldı, araç sahiplerine müjde, benzin göstergesi fiyat değişimi

Akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi: Tabelalar yine değişti

07:26 04.12.2024
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
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Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim haberi geldi. 4 Aralık itibarıyla benzinin litre fiyatı 97 kuruş düşerken, motorin fiyatlarında değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları da netleşti. İşte detaylar.
Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zamların ardından, 4 Aralık’ın ilk dakikalarında benzine 97 kuruşluk bir indirim uygulandı. Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini sevindiren bu gelişme, akaryakıt tabelalarına yansıdı. İndirimin ardından benzin litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeniden şekillendi.

Motorin fiyatları sabit kaldı

Benzindeki indirime rağmen, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri, motorin litre fiyatlarını aynı seviyelerde görmeye devam edecek. LPG fiyatları ise bölgelere göre ufak farklılıklar gösteriyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları

İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 42.1 TL
Motorin: 44.22 TL
LPG: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 41.98 TL
Motorin: 44.16 TL
LPG: 25.49 TL
Ankara:
Benzin: 42.53 TL
Motorin: 44.80 TL
LPG: 26.04 TL
İzmir:
Benzin: 42.98 TL
Motorin: 45.29 TL
LPG: 25.94 TL

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimlerin temel nedeni, dünya genelinde yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 74 kuruşluk zam sonrası araç sahiplerini sevindiren bu indirim, piyasalardaki oynaklığın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İndirim pompa fiyatlarına yansıdı

Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarına yansıdı. Araç sahipleri, bu sabah itibarıyla daha uygun fiyatlarla benzin alabilecek. Ancak uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatların tekrar değişebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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