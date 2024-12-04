https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/akaryakita-fiyatlarinda-gece-yarisi-surprizi-tabelalar-yine-degisti-1091137955.html

Akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi: Tabelalar yine değişti

Akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi: Tabelalar yine değişti

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim haberi geldi. 4 Aralık itibarıyla benzinin litre fiyatı 97 kuruş... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T07:26+0300

2024-12-04T07:26+0300

2024-12-04T07:26+0300

ekonomi

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benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

yakıt

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Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zamların ardından, 4 Aralık’ın ilk dakikalarında benzine 97 kuruşluk bir indirim uygulandı. Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini sevindiren bu gelişme, akaryakıt tabelalarına yansıdı. İndirimin ardından benzin litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeniden şekillendi.Motorin fiyatları sabit kaldıBenzindeki indirime rağmen, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri, motorin litre fiyatlarını aynı seviyelerde görmeye devam edecek. LPG fiyatları ise bölgelere göre ufak farklılıklar gösteriyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyorAkaryakıt fiyatlarındaki bu değişimlerin temel nedeni, dünya genelinde yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 74 kuruşluk zam sonrası araç sahiplerini sevindiren bu indirim, piyasalardaki oynaklığın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.İndirim pompa fiyatlarına yansıdıGece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarına yansıdı. Araç sahipleri, bu sabah itibarıyla daha uygun fiyatlarla benzin alabilecek. Ancak uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatların tekrar değişebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/okan-buruk-da-beklemiyordu-kis-transferinde-sasirtan-gelisme-avrupa-kuluplerinin-radarinda-1091137750.html

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