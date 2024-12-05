https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bdden-protestolarin-devam-ettigi-gurcistana-ek-yaptirim-tehdidi-1091209861.html

ABD’den protestoların devam ettiği Gürcistan’a ek yaptırım tehdidi

ABD’den protestoların devam ettiği Gürcistan’a ek yaptırım tehdidi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Avrupa entegrasyonunun askıya alınmasına karşı protestoların devam ettiği Gürcistan’a yönelik ek kısıtlayıcı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T16:22+0300

2024-12-05T16:22+0300

2024-12-05T16:22+0300

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abd

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protesto gösterisi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ilgili açıklamasında, Amerikalı yetkililerin Gürcistan’da yaşanan protestolarla ilgili olarak, yaptırımlar da dahil olmak üzere ek önlemler almaya hazırlandığı ifade edildi.Açıklamada, “ABD, Gürcistan halkıyla ve demokratik özlemleriyle dayanışma içindedir. Gürcistan vatandaşlarının barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını baskılayanlar dahil olmak üzere, Gürcistan’daki demokratik süreçleri veya kurumları baltalayanlar sorumlu tutulacak. ABD, daha önce duyurulan tüm ikili işbirliğinin gözden geçiririlmesine ek olarak, şimdi ek yaptırımlar da dahil olmak üzere elimizdeki araçları devreye almaya hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’nin 28 Kasım’da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığı ve Avrupa fonlarıyla şantaj yaptığı gerekçesi ile AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.Göstericiler, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine yönelik çeşitli nesneler ve havai fişeklerle saldırırken, bulundukları bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor, arbede yaşanan bazı yerlerde Molotofkokteyli şişelerinin bulunduğu rapor edilmişti. Güvenlik güçleri ise göstericilere basınçlı su ve özel gereçlerle müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/gurcistan-basbakani-kobahidze-muhalefetin-devrim-girisimi-basarisiz-oldu-1091114735.html

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